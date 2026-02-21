TVB旅遊達人梁芷珮結婚22周年紀念慘被當透明 老公掛住2億六合彩金多寶一句辣㷫老婆

《潮什麼》系列主持梁芷珮與老公黎卓穎（Kenneth）結婚多年，育有兩子一女，不時舉家外遊，羨慕不少網民。但梁芷珮今日（21日）慶祝結婚22年，卻出現婚姻危機，因老公自起床後只記掛住一事，令梁芷珮忍不住在社交平台向老公詐型。

梁芷珮嬲嬲豬

梁芷珮今日在IG上載一張在鹽湖拍攝的搞怪相，見到大腳一伸踩向老公。梁芷珮又配上「結婚22週年 Be Like」的字樣，預告有事發生。梁芷珮最終Tag老公要求𠱁自己：「快啲make me happy 先會同你講happy anniversary！」還用上一個生氣的Emoji表達心情。

相關閱讀：43歲TVB索人妻法國密會小鮮肉？身貼身翹實對方超親密 男子背景猛料屬港隊代表

梁芷珮在早上起身時，滿心期待老公有所表示，怎料老公只掛住在晚上攪珠的新春金多寶「六合彩」，事關頭獎基金估計可達2億。梁芷珮將夫妻對話公開：「今朝起身，我等緊老公同我講句『Happy 22th Anniversary』。點知，佢嘅第一句係：『買咗六合彩未？』」梁芷珮已打上一堆爆粗表情。

相關閱讀：星級大搜查｜明星保暖靠打底？梁芷珮禦寒大挑戰 公開穿發熱內衣正確方法 呢種質地全球最保暖可抵負40度嚴寒

梁芷珮自我安慰

梁芷珮直言因為是結婚記念日，而叫自己不要生氣，然後再問去哪裡食飯慶祝時，老公回覆去中環，梁芷珮當時的想法，中環的餐廳應該不會太差，怎料老公原來想去開過最多次頭獎的中環士丹利街投注站：「我：邊間？『老公：求其一間喺士丹利街附近，近投注站買六合彩！』」令梁芷珮無語又憤怒。

梁芷珮另類放閃

有見及梁芷珮嬲爆，其夫隨即在自己的IG補鑊，上載一張在酒店床上的甜蜜親吻相𠱁愛妻，又冧爆以英文寫道：「Never bring sand to the beach, because with you, I have everything I need #year22」（多此一舉，因為有你，我已擁了一切）。爆笑互動讓網民指是老夫老妻才有的表現。

相關閱讀：TVB「旅遊女神」梁芷珮及女兒非洲驚爆失聯 冇回訊息IG久未更新 幸吉人天相曝失蹤真相