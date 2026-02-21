Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

TVB旅遊達人梁芷珮結婚22周年紀念慘被當透明 老公掛住2億六合彩金多寶一句辣㷫老婆

影視圈
更新時間：22:30 2026-02-21 HKT
發佈時間：22:30 2026-02-21 HKT

《潮什麼》系列主持梁芷珮與老公黎卓穎（Kenneth）結婚多年，育有兩子一女，不時舉家外遊，羨慕不少網民。但梁芷珮今日（21日）慶祝結婚22年，卻出現婚姻危機，因老公自起床後只記掛住一事，令梁芷珮忍不住在社交平台向老公詐型。

梁芷珮嬲嬲豬

梁芷珮今日在IG上載一張在鹽湖拍攝的搞怪相，見到大腳一伸踩向老公。梁芷珮又配上「結婚22週年 Be Like」的字樣，預告有事發生。梁芷珮最終Tag老公要求𠱁自己：「快啲make me happy 先會同你講happy anniversary！」還用上一個生氣的Emoji表達心情。

相關閱讀：43歲TVB索人妻法國密會小鮮肉？身貼身翹實對方超親密  男子背景猛料屬港隊代表

梁芷珮在早上起身時，滿心期待老公有所表示，怎料老公只掛住在晚上攪珠的新春金多寶「六合彩」，事關頭獎基金估計可達2億。梁芷珮將夫妻對話公開：「今朝起身，我等緊老公同我講句『Happy 22th Anniversary』。點知，佢嘅第一句係：『買咗六合彩未？』」梁芷珮已打上一堆爆粗表情。

相關閱讀：星級大搜查｜明星保暖靠打底？梁芷珮禦寒大挑戰 公開穿發熱內衣正確方法 呢種質地全球最保暖可抵負40度嚴寒

梁芷珮自我安慰

梁芷珮直言因為是結婚記念日，而叫自己不要生氣，然後再問去哪裡食飯慶祝時，老公回覆去中環，梁芷珮當時的想法，中環的餐廳應該不會太差，怎料老公原來想去開過最多次頭獎的中環士丹利街投注站：「我：邊間？『老公：求其一間喺士丹利街附近，近投注站買六合彩！』」令梁芷珮無語又憤怒。

梁芷珮另類放閃

有見及梁芷珮嬲爆，其夫隨即在自己的IG補鑊，上載一張在酒店床上的甜蜜親吻相𠱁愛妻，又冧爆以英文寫道：「Never bring sand to the beach, because with you, I have everything I need #year22」（多此一舉，因為有你，我已擁了一切）。爆笑互動讓網民指是老夫老妻才有的表現。

相關閱讀：TVB「旅遊女神」梁芷珮及女兒非洲驚爆失聯  冇回訊息IG久未更新  幸吉人天相曝失蹤真相

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
長者玩樂優惠2026｜樂悠咭/長者咭專享12大景點折扣 海洋公園/昂坪360纜車/中環摩天輪
長者玩樂優惠2026｜樂悠咭/長者咭專享12大景點折扣 海洋公園/昂坪360纜車/中環摩天輪
生活百科
12小時前
網民熱議「全港最佳公屋邨」！交通便利/校網強勁/單位面積大 「這條邨一定沒有人反駁」
網民熱議「全港最佳公屋邨」！交通便利/校網強勁/單位面積大 「這條邨一定沒有人反駁」
生活百科
5小時前
除夕夜全家忘帶鑰匙被鎖門外 醒目貓5分鐘建奇功｜有片
00:17
除夕夜全家忘帶鑰匙被鎖門外 醒目貓5分鐘建奇功｜有片
即時中國
2026-02-20 15:47 HKT
財政司副司長黃偉綸今日召開記者會，公布大埔宏福苑長遠居住安排方案。
03:03
宏福苑安置｜政府收購7座業權 未補價每呎$8000 已補價$10500 總收購價68億
社會
5小時前
六合彩2億新春金多寶︱頭獎5注中每注派逾4200萬 即睇幸運兒係咪你！
社會
12小時前
六合彩2億新春金多寶｜屯門一幸運投注站後勁凌厲 威脅士丹利街榜首地位 上水「黑馬」去年中兩次頭獎｜Juicy叮
六合彩2億新春金多寶｜屯門一幸運投注站後勁凌厲 威脅士丹利街榜首地位 上水「黑馬」去年中兩次頭獎｜Juicy叮
時事熱話
11小時前
何文田邨煙花景寬敞戶調遷 網上尋接手5人單位有緣人 掏心掏肺贈6字居住錦囊｜Juicy叮
何文田邨煙花景寬敞戶調遷 網上尋接手5人單位有緣人 掏心掏肺贈6字居住錦囊｜Juicy叮
時事熱話
6小時前
海洋公園最後一隻北極狐逝世！香港出世陪伴港人11年 雪狐居關閉網民不捨：兩個禮拜前先見過.....
海洋公園最後一隻北極狐逝世！香港出世陪伴港人11年 雪狐居關閉網民不捨：兩個禮拜前先見過.....
生活百科
10小時前
「美心妹妹」楊鎧凝日本留學近照曝光 17歲臉圓圓身形暴脹 網民集體回憶崩壞
「美心妹妹」楊鎧凝日本留學近照曝光 17歲臉圓圓身形暴脹 網民集體回憶崩壞
影視圈
4小時前
陸永北上發展豬籠入水 新界複式豪宅戶外花園大到變排球場 巨型睡房配置大露台媲美打工仔居所
陸永北上發展豬籠入水 新界複式豪宅戶外花園大到變排球場 巨型睡房配置大露台媲美打工仔居所
影視圈
7小時前