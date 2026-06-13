港隊羽毛球一哥伍家朗晒B仔初生寫真 引盧淑儀龔嘉欣派Like 兒子超萌造型融化網民

香港羽毛球名將伍家朗繼2023年與女友Charlotte結婚，兒子於上月出生。今日（13日）伍家朗在IG分享BB寫真照，吸引大批網民與明星派Like，當中Like了伍家朗BB寫真貼文的包括盧淑儀、王嘉慧、少爺占、倪晨曦、葉泓聲、龔嘉欣等。雖然伍家朗在剛結束的澳洲羽毛球公開賽中輸波，但球場上失意，家庭得意。他分享了多張初生兒子的溫馨寫真，包括一家三口的溫馨全家福，相中伍家朗與太太Charlotte穿上簡潔的白色情侶裝，充滿愛意地凝視著懷中的小寶貝，幸福之情溢於言表，場面溫馨動人。

伍家朗為兒子打造羽毛球王子造型

伍家朗在帖文中風趣地表示：「老豆私心幫你安排左哩幾個造型，你冇得揀」，為兒子的第一輯寫真照注入無限父愛與期望。在眾多可愛造型中，最矚目的莫過於「羽毛球王子」look！BB穿上迷你版羽毛球戰衣，躺在模擬羽毛球場的背景上，身旁更有羽毛球拍、羽毛球及獎盃作伴，彷彿預告著羽壇將有新星傳承。此外，身為忠實「紅魔」球迷的伍家朗，更為囝囝換上曼聯球衣，配上足球及球員模型，十足一個小小足球員，可愛指數爆燈！

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伍家朗兒子造型百變萌爆網民

除了運動主題，伍家朗亦發揮創意，為兒子打造了賽車手及乳牛等可愛造型。在賽車主題照中，BB穿上賽車手服裝，旁邊擺放了頭盔與賽車模型，背景則是賽車跑道，旁邊還有冠軍獎盃和終點旗，氣勢十足。另一張相中，BB則穿上黑白乳牛裝，配上可愛的牛角帽，身旁伴著牛牛公仔，可愛模樣融化一眾網民的心。伍家朗在IG寫道：「慶幸有記錄低左你啱啱嚟到哩個世界既時候個樣」，字裡行間流露出滿滿的父愛，網民紛紛留言祝福，大讚BB可愛，並恭喜伍家朗一家踏入人生新階段。

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伍家朗與李克勤夫婦私交甚篤

提到盧淑儀極速派Like，其實她與老公李克勤向來是圈中出名的「羽毛球狂熱份子」，與伍家朗更是私交甚篤。李克勤夫婦不時相約伍家朗私下切磋球技，過往亦多次親身入場或在社交平台發文力撐這位香港羽毛球名將。今次好友榮升人父，身為長輩的克勤與盧淑儀自然替他感到無比高興。

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