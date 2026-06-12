秦沛孫女出生三周可愛近照曝光 做一表情似足爺爺 姜文杰做新手爸爸忙中感受幸福

秦沛（Paul哥）上月榮升爺爺，兒子姜文杰的女兒「小姜蓉」出世，一家人喜氣洋洋。昨日（12日），新手爸爸姜文杰在社交平台分享女兒出生三周的近照，字裏行間流露出滿滿父愛，更笑言女兒哭泣的樣子最像爺爺秦沛，場面溫馨又搞笑。

姜文杰分享新手爸爸湊B日常

姜文杰在帖文中分享榮升父親後的心情，坦言終於明白「小朋友大得好快」這句話。他描述自己陷入每三兩個小時餵奶、換片和安撫的無限循環中，雖然辛苦，但幸福感滿溢。他更深情表示，懷中的女兒是「the most beautiful thing I've ever seen」（我見過最美麗的事物）。

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姜文杰指女兒喊樣似爺爺秦沛

最有趣的是，姜文杰透露每次看到女兒「小姜蓉」哭泣時，都百感交集，表示：「因為BB喊嗰陣個樣好似爺爺」。這個意外的發現讓他對女兒的哭聲感到格外心痛，即使身邊人勸他不要縱壞孩子，他仍然忍不住每次都抱起安撫，盡顯「女兒傻瓜」本色。

姜文杰：我嘅世界為咗你

從姜文杰分享的照片可見，無論是初生時被爺爺秦沛慈祥地抱在懷中，還是近日與爸爸臉貼臉的溫馨畫面，「小姜蓉」都備受寵愛。姜文杰感性地寫下對女兒的承諾：「多謝你出現喺我生命裏面……從今以後我嘅世界所有嘢都係為咗你……Love u, my dear daughter」。字字句句都體現了他對女兒的愛意。

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