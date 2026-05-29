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秦沛抱孫女「小姜蓉」父愛爆發 粉嫩面珠墩超精靈 姜文杰感觸謝老竇：感受對我嗰份愛

影視圈
更新時間：15:30 2026-05-29 HKT
發佈時間：15:30 2026-05-29 HKT

秦沛的大仔姜文杰（Benji）的女兒「小姜蓉」已經出世了，他曾貼一家三口白的相片並說：「辛苦了老婆，恭喜絕世好爸榮升絕世好爺爺，小姜妹榮升「姑姑」，多謝老婆.. I love you so much，以後我哋一家三口了。」

姜文杰貼上爸爸秦沛抱着「小姜蓉」相

昨日（28日）姜文杰貼上爸爸秦沛抱着「小姜蓉」的相片並說：「做人老竇豆之後，發現自己好掛著爸爸，尤其係親眼見到爸爸抱著小姜蓉嘅時候，可能因為小姜蓉同我有幾分相似， 我瞬間好似坐時光機，親眼目睹爸爸45年前抱著我餵奶嘅樣，感受到爸爸對我嘅嗰份愛。」

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秦沛流露一幅慈祥爺爺的神態

姜文杰續說：「你都記起我出世嗰段日子，佢為我影低嘅每一張相，捕捉嘅每一段珍貴時光，每一張相上面都親手寫咗啲字跡，睇得出佢當時抱住我嗰種喜悅，同而家我抱住BB女時候嘅喜悅係一模一樣嘅。出世咁耐曾經講過無數次多謝爸爸，但如今自己做咗老竇，先至係真真正正咁多謝爸爸，Love you, Daddy，辛苦了，爸爸。」相中所見，爺爺秦沛抱着孫女「小姜蓉」，臉上流露一幅慈祥爺爺的神態。「小姜蓉」的臉頰飽滿，皮膚粉嫩，趣緻的小臉精靈可愛。秦沛與中日混血兒前妻梁盛子生下姜文杰及姜麗文兄妹，可惜婚後7年因文化差異、各自忙碌，最終離婚收場，秦沛曾為爭撫養權，不惜傾家蕩產要捱窮，因此一對子女都對他非常孝順。

姜麗文心痛爸爸秦沛為養家好辛苦

姜麗文早前在母親節都貼出兩父女的合照，更曾在節目中坦言對媽媽沒太大感覺，但就心痛爸爸秦沛：「嗰陣86年，爸爸啱啱贏咗《癲佬正傳》金像獎最佳男配角，佢為咗我哋再變返窮喎！嗰時爸爸為養家咩都接咩都做，我哋喺片場見證住佢拍戲好辛苦，覺得佢真係無得頂！」而秦沛後來邂逅細7年的日藉太太森下繪梨，兩人婚後相守多年，森下繪梨亦視秦沛一對子女如己出。近年秦沛長居加拿大，間中才返港接戲，不過為子女則義不容辭，更覺得只要兒女在夢想路上開心，作為父親，應該全力支持：「我好開通，而且都唔可能阻止，唯一要求係要佢哋完成大學課程，起碼將來唔會餓死，既然佢哋都完成咗承諾，我唔會阻止佢哋追求理想，無論結果怎樣，起碼呢幾年係好開心。」

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