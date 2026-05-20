80歲秦沛做爺爺 姜文杰晒一家三口相宣布女兒「小姜蓉」出世 面珠墩飽滿勁可愛

恭喜！秦沛榮升做爺爺。姜文杰（Benji）今日（20日）與太太李泳淇在IG貼上一家三口的相片，宣布女兒已經出世：「我做爸爸啦 ～「小姜蓉」出咗世啦！重8磅4安士！辛苦了老婆，恭喜絕世好爸榮升絕世好爺爺，小姜妹榮升「姑姑」，多謝老婆.. I love you so much，以後我哋一家三口了。」

「小姜蓉」臉頰飽滿精靈可愛

相中所見，爺爺秦沛看到孫女「小姜蓉」的一刻，心情當然十分興奮，他隔着玻璃與孫女「小姜蓉」先來一張合照，接着又對着孫女扮鬼臉，臉上流露一幅慈祥爺爺的神態。「小姜蓉」的眼睛雖然被太陽眼鏡emoji遮住，但仍可見臉頰飽滿，皮膚粉嫩，趣緻的小臉精靈可愛。

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李泳淇笑稱從此以後又一個寵女狂

姜文杰去年11月與太太李泳淇在IG貼上超聲波相片，宣布即將榮升做父母：「1 + 1 = 3」。準姑姐姜麗文興奮地留言：「AUNTIE LESLEY IS READY.」新手媽咪李泳淇生B後亦有留留言：=「『小姜蓉』出世啦！Welcome to the world!! 從此以後又多左個寵女狂，Love you!!」姜文杰一直未有公布BB的性別，他曾戲言若是生仔便以「姜蔥」為名，生女的話則用「姜蓉」，兩個名字也是可以吃及很好味，姜文杰亦表示太太生產時他也會入產房，由於看到很多入產房的男士也暈倒，所以他屆時只會望着太太的面容，並會親自主持剪臍帶這個「剪綵儀式」。

姜文杰李泳淇結婚正值疫情高峰期

模特兒出身的李泳淇曾在2013年參加香港珠寶小姐，在比賽上奪得冠軍及「最上鏡小姐」，姜文杰與李泳淇在2013年因合作YouTube片重逢，經過通宵拍攝了解後，姜文杰與李泳淇火速撻著，到了2022年2月22日，姜文杰與李泳淇宣布結婚，當時姜文杰寫道︰「相戀時，你22歲，我32歲，命運安排我哋拍攝相識。」由於二人結婚時，因正值疫情高峰期，因此一對新人只在雙方父親及律師見證下，到律師樓簽字註冊。直到2024年，姜文杰在「520（我愛你）」的日子補辦婚禮，榮升做老爺的秦沛曾叮囑兒子和新抱：「記住喇，融洽，互相體諒、開開心心、長長久久。」

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