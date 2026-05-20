Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

80歲秦沛做爺爺 姜文杰晒一家三口相宣布女兒「小姜蓉」出世 面珠墩飽滿勁可愛

影視圈
更新時間：18:07 2026-05-20 HKT
發佈時間：18:07 2026-05-20 HKT

恭喜！秦沛榮升做爺爺。姜文杰（Benji）今日（20日）與太太李泳淇在IG貼上一家三口的相片，宣布女兒已經出世：「我做爸爸啦 ～「小姜蓉」出咗世啦！重8磅4安士！辛苦了老婆，恭喜絕世好爸榮升絕世好爺爺，小姜妹榮升「姑姑」，多謝老婆.. I love you so much，以後我哋一家三口了。」

「小姜蓉」臉頰飽滿精靈可愛

相中所見，爺爺秦沛看到孫女「小姜蓉」的一刻，心情當然十分興奮，他隔着玻璃與孫女「小姜蓉」先來一張合照，接着又對着孫女扮鬼臉，臉上流露一幅慈祥爺爺的神態。「小姜蓉」的眼睛雖然被太陽眼鏡emoji遮住，但仍可見臉頰飽滿，皮膚粉嫩，趣緻的小臉精靈可愛。

相關閱讀：秦沛新抱晒海量超性感孕照 澎湃上圍映襯巨肚效果震撼 姜文杰替李泳淇甜蜜慶生

李泳淇笑稱從此以後又一個寵女狂

姜文杰去年11月與太太李泳淇在IG貼上超聲波相片，宣布即將榮升做父母：「1 + 1 = 3」。準姑姐姜麗文興奮地留言：「AUNTIE LESLEY IS READY.」新手媽咪李泳淇生B後亦有留留言：=「『小姜蓉』出世啦！Welcome to the world!! 從此以後又多左個寵女狂，Love you!!」姜文杰一直未有公布BB的性別，他曾戲言若是生仔便以「姜蔥」為名，生女的話則用「姜蓉」，兩個名字也是可以吃及很好味，姜文杰亦表示太太生產時他也會入產房，由於看到很多入產房的男士也暈倒，所以他屆時只會望着太太的面容，並會親自主持剪臍帶這個「剪綵儀式」。

姜文杰李泳淇結婚正值疫情高峰期

模特兒出身的李泳淇曾在2013年參加香港珠寶小姐，在比賽上奪得冠軍及「最上鏡小姐」，姜文杰與李泳淇在2013年因合作YouTube片重逢，經過通宵拍攝了解後，姜文杰與李泳淇火速撻著，到了2022年2月22日，姜文杰與李泳淇宣布結婚，當時姜文杰寫道︰「相戀時，你22歲，我32歲，命運安排我哋拍攝相識。」由於二人結婚時，因正值疫情高峰期，因此一對新人只在雙方父親及律師見證下，到律師樓簽字註冊。直到2024年，姜文杰在「520（我愛你）」的日子補辦婚禮，榮升做老爺的秦沛曾叮囑兒子和新抱：「記住喇，融洽，互相體諒、開開心心、長長久久。」

相關閱讀：80歲秦沛終於做爺爺！姜文杰貼超聲波相宣布太太懷孕：1+1=3 演藝家族喜迎第四代

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
佳宝超市再減價！全場貨品無門檻一律8折 全線分店一連4日有得減
佳宝超市再減價！全場貨品無門檻一律8折 全線分店一連4日有得減
生活百科
7小時前
港漂小紅書教9招「完美偽裝香港人」惹議 來港4年總結「扮港人」精髓 網民睇到一點急叫停：做咗即刻玩完｜Juicy叮
港漂小紅書教9招「完美偽裝香港人」惹議 來港4年總結「扮港人」精髓 網民睇到一點急叫停：做咗即刻玩完｜Juicy叮
時事熱話
5小時前
港男搭高鐵商務座上廣州 ¥209包一餐+免費小食 大讚：豪華如飛機 惟網民1點認為不值得
港男搭高鐵商務座上廣州 ¥209包一餐+免費小食 大讚：豪華如飛機 惟網民1點認為不值得
旅遊
2026-05-19 19:47 HKT
連ATM card都無！75歲長者竟被銀行連開3張信用卡 仔女怒斥：防騙仲要防銀行？｜Juicy叮
連ATM card都無！75歲長者竟被銀行連開3張信用卡 仔女怒斥：防騙仲要防銀行？｜Juicy叮
時事熱話
8小時前
特區護照受影響？︱泰國決定取消60天免簽待遇 93國家或地區縮短至30日
01:08
特區護照受影響？︱泰國決定取消60天免簽待遇 93國家或地區縮短至30日
即時國際
2026-05-19 19:03 HKT
黎明佛山開騷妻女罕現身 8歲愛女超投入一特徵同老竇如餅印 妻子阿Wing零表情惹關注
黎明佛山開騷妻女罕現身 8歲愛女超投入一特徵同老竇如餅印 妻子阿Wing零表情惹關注
影視圈
3小時前
我要讚佢｜型男醫生高空救人被全城讚天使 擁多重身份運動健將兼歌手
我要讚佢｜型男醫生高空救人被全城讚天使 擁多重身份運動健將兼歌手
好人好事
8小時前
永東巴士限時半價！跨境直通巴$28起直達深圳/澳門/廣州/珠海 加碼送按摩套票
永東巴士限時半價！跨境直通巴$28起直達深圳/澳門/廣州/珠海 加碼送按摩套票
旅遊
2026-05-19 17:45 HKT
《九龍城寨之終章》尖東封街開拍 劉俊謙「信一」升呢擔大旗 Tyson Yoshi加盟角色曝光丨獨家
01:45
《九龍城寨之終章》尖東封街開拍 劉俊謙「信一」升呢擔大旗 Tyson Yoshi加盟角色曝光丨獨家
影視圈
6小時前
富貴前港姐周美鳳爆化療痛苦細節 一針標靶藥索價20萬 首公開掉髮光頭病容：只能苦中作樂
富貴前港姐周美鳳爆化療痛苦細節 一針標靶藥索價20萬 首公開掉髮光頭病容：只能苦中作樂
影視圈
9小時前