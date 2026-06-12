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前港姐蔡嘉欣兒子出生 剖腹誕7.8磅B仔 囝囝Theo肥嘟嘟超得意：原來抱到你能夠如此幸福

影視圈
更新時間：19:50 2026-06-12 HKT
發佈時間：19:50 2026-06-12 HKT

恭喜！恭喜！前TVB藝人、「拜金港姐」蔡嘉欣今日（12日）在IG宣布兒子Theo已經出世了，她貼上在產房的多張相並感謝她的醫護團隊，令她對剖腹產整個體驗完全改觀：「我們正式變為1家3口啦，這個7.8磅的BB，爸爸媽媽見到你出世肥嘟嘟健健康康就安心了。」

蔡嘉欣願兒子在充滿愛的環境下成長

蔡嘉欣還說：「我們一家三口已經回家開展新的生活啦，回望過去十幾天第一次當媽媽，我收獲了很多人生前所未有的感受和體驗，終於親眼看著你，抱到你，原來能夠如此幸福！！親愛的兒子，願你一生平安順遂、健健康康、在充滿愛的環境下成長，未來請多多指教喔。」

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蔡嘉欣剛誕下BB狀態極佳稱得上是「最靚媽媽」

剛誕下BB的蔡嘉欣狀態極佳，絕對稱得上是「最靚媽媽」。在產房時，戴著藍色手術帽的她依然化著精緻的妝容，氣色紅潤，對著鏡頭展露燦爛笑容，流露出滿滿的母愛與喜悅。其後在病房換上淺藍色病人服、戴著白色冷帽的她雖然略顯疲憊，但當她溫柔地將寶貝兒子抱在懷中時，表情滿足，散發著濃濃的母愛光輝。

「小王子」有濃密的黑髮和圓潤的臉蛋

至於剛出生的「小王子」亦非常可愛惹人疼。BB身形嬌小，被溫暖的白色毛巾與淺綠色包被包裹著。他擁有濃密的黑髮和圓潤的臉蛋，照片中大部分時間都在乖乖閉眼甜睡。蔡嘉欣更用心記錄了兒子從出生第一天到第四天的微小變化，並在旁擺放了「型男」及「Dad & Mum I Love U」等可愛字卡作為打卡點綴，盡顯初為人母的興奮與心思。

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