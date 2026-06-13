陳敏兒離世丨李泳豪發黑白照悲痛悼念 錯過探班成永訣 陳敏兒生前讚豪仔：好戲到不得了

資深演員廖啟智遺孀、前TVB花旦陳敏兒，昨日（6月12日）於威爾斯親王醫院因病離世，享年65歲。李泳豪曾在1987年劇集《靜待黎明》中，飾演陳敏兒兒子，今日他在社交平台上載黑白照，發文沉痛悼念這位「劇中媽媽」。他坦言對陳敏兒的離世「未能接受」，字裡行間流露出無盡的惋惜與不捨。據悉，李泳豪原定給接受訪問的陳敏兒探班，可惜因工作在身未能成行，這次錯過竟成了永別，讓他深感人生無常，呼籲大家要珍惜眼前人。

李泳豪拍攝《靜待黎明》與陳敏兒結母子緣

李泳豪在悼文中寫道：「敏兒姐，昨天收到你離世的消息，未能接受！我對你的回憶仍停留在當年劇集《靜待黎明》的時候。」這部1987年的劇集是二人緣分的起點，當時年僅7歲的李泳豪飾演她的兒子。李泳豪早前在《威哥會館》訪問中曾提及，當年自己年紀尚小，拍攝哭戲時難以控制情緒，幸得陳敏兒的引導。他回憶道：「敏兒姐說『你忍著』」，她教導他要將情緒蓄積，待攝影機一開拍便能瞬間爆發，這種專業的指導讓他受益匪淺，對陳敏兒的敬佩之情油然而生，更稱「我真的當了她媽媽」。

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陳敏兒激讚豪仔天生懂得演戲

息影多年的陳敏兒，曾接受「威哥會館」訪問，罕有地公開談及演藝圈中的後輩，並點名大讚李泳豪。當主持人談及童星時，陳敏兒馬上表示：「我想最特別的就是我兒子」，隨即澄清是「劇中兒子」李泳豪。她對李泳豪的演技給予極高評價，讚不絕口地說：「嘩，好戲到不得了！」陳敏兒認為李泳豪是「天生懂得演戲的」演員，她回憶當年拍攝《靜待黎明》時，李泳豪作為一個小演員，不僅「台詞全部記得，已不用說」，更厲害的是他對情緒的掌握，能做到「要他何時哭就何時哭」。陳敏兒這番發自內心的激讚，足見她對李泳豪的疼愛。

李泳豪錯失探班未見最後一面

李泳豪在悼文中透露：「較早前你接受我朋友的訪問，原先是安排了來探你班給你個驚喜，但因工作關係最終也來不到。」這次陰差陽錯的錯過，竟讓他失去了與「敏兒姐」見最後一面的機會。李泳豪在文末寫下：「人生無常，真的要珍惜每一天，珍惜身邊的人。敏兒姐一路好走，安息。」這不僅是對一位敬重前輩的送別，更是對世事無常的感慨。

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