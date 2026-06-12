陳敏兒離世丨與廖啟智育三子 幼子血癌早夭 長子廖文哲與次子廖文信投身音樂及幕後工作

陳敏兒今日（12日）於醫院病逝，終年65歲。陳敏兒與老公廖啟智的婚姻經歷了不少高低起跌，一家人曾飽受摯親離世的打擊。兩人的幼子廖文諾在2003年、年僅3歲時不幸患上血癌，經過三年的抗癌搏鬥後，最終於2006年病逝。幼子的早夭令陳敏兒一度深陷悲痛，加上老公廖啟智2021年亦因胃癌離世，讓她兩度經歷喪親之痛。面對這些人生巨變，陳敏兒依然堅強地與長子廖文哲及次子廖文信（John）互相扶持，母子三人以積極豁達的態度面對生命，延續對亡父亡弟的深深思念。

陳敏兒與廖啟智長子從事音樂工作

雖然出身於演藝世家，但長子廖文哲及次子廖文信未有挾着父母的「星二代」光環高調進軍幕前。曾有報導指，兩兄弟都遺傳了父母的表演基因，特別熱愛音樂和戲劇。年近30歲的長子廖文哲曾留有一頭個性長髮且身上不少部位有紋身，對電子音樂情有獨鍾，更組建了名為「Taste of Blue」的樂隊在獨立音樂界大展拳腳。極具個人藝術風格的他，更曾在樂隊的官方Instagram上以英文寫道：「我製作的音樂父母不喜歡。」這句話既展示了他叛逆獨特的藝術態度，也流露出他希望靠自身實力闖出名堂的決心。

相關閱讀：陳敏兒離世終年65歲 家屬發訃聞：已在天家安息 老公廖啟智5年前癌逝

陳敏兒次子廖文信是「小薯茄」幕後人

至於次子廖文信（John），從澳洲留學修讀傳理及電影文化回港後，同樣未有參與幕前演出，而是加入了極具人氣的香港YouTube頻道「小薯茄」（Pomato）擔任後期製作人員、導演及編劇。廖文信性格內斂低調，在「小薯茄」主力處理剪接等幕後工作，偶爾才會在社交平台或影片中驚喜閃現。除了影像創作，廖文信亦精通單簧管、色士風及低音電結他等樂器，將音樂與影像創作完美結合，以專業的態度在香港演藝圈的幕後發光發熱。

相關閱讀：陳敏兒離世丨經歷喪夫喪子之痛 幼子患血癌陳敏兒曾抑鬱想尋死 廖啟智遺憾未見兒子結婚