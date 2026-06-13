陳敏兒離世丨生前自爆喪夫後將廖啟智遺物全丟棄：仲有咩價值呢 留一物件寓意催淚

80年代TVB當家花旦、廖啟智遺孀陳敏兒昨日（12日）因病離世，終年65歲。陳敏兒80年代入行不久與同屆訓練班同學廖啟智拍拖，兩人於1987年11月11日註冊結婚，陳敏兒曾透露，當年刻意挑選「11月11日」作為婚期，是取其「一雙一對、一生一世」的美好寓意，期盼能與丈夫白頭偕老。然而造化弄人，廖啟智於2020年底確診患上胃癌，抗病未夠半年便不幸病逝，終年67歲，這對圈中公認的恩愛夫妻從此天人永隔，未能攜手走到白頭。

陳敏兒只保留廖啟智DIY繡花小銀包

在經歷喪夫之痛後，陳敏兒曾於去年為港台節目《學人沙龍：生死一課》擔任嘉賓，大方分享自己對生命與死亡的感悟。在節目中，她向大眾展示了一個懷舊款式的繡花小銀包，並指這是廖啟智生前送給她的禮物，亦是丈夫「碩果僅存的遺物」。陳敏兒坦承當日廖啟智離開時，自己出現了喪親者的極端哀傷反應，將丈夫的所有遺物全數丟棄，她憶述當時的心境：「當然我覺得係瀟灑，但其實我處於喪親者嘅哀傷中一個極端反應。」

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陳敏兒將自己物件與廖啟智遺物全丟棄

陳敏兒坦言當時因喪夫之痛而出現極端反應，更一度將廖啟智的遺物「一件不留」全部丟棄：「我當時覺得自己好瀟灑，我諗我都係嗰啲喪親者其中一個極端反應。唔單止佢嗰啲，連我啲相，衫全部揼晒。我執佢遺物嘅時候，好感觸，佢全部啲衫塞埋一齊唔知塞咗幾多年，我同啲仔全部都未睇過，塞埋晒喺櫃桶底，好多嘢，但係個感慨係，點呢？人而家都唔喺度，嗰啲嘢對於呢個世界上冇一個人係重要，當然對於智叔係重要，佢仲要收埋櫃桶底唔畀我哋睇。嗰陣呢份感慨令我覺得人死咗之後，喺世界上面嘅遺物，其實仲有咩價值呢。當日對你最有價值嘅嘢，當你唔存在嘅話，其實嗰啲嘢都冇咩價值。」陳敏兒續說：「我都唔少嘢喎，有一日我都會走，無謂麻煩兩個仔幫我執，我索性將連自己嘅舊照片、舊衣物，同智叔嘅嘢一齊揼晒。」

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陳敏兒曾坦言對「極端斷捨離」感到悔憾

當情緒平復後，陳敏兒坦言對當初的「極端斷捨離」感到悔憾：「因為有啲嘢的確有好好嘅價值，但係我已經搵唔返。幸好留返呢個銀包仔，係珍貴嘅，就係幸好，點解佢可以倖存，因為呢個銀包仔係擺碎銀，嗰陣仲要入錶，所以我擺喺車上面。呢個係智叔送畀我嘅銀包，珍貴嘅地方，除咗係智叔嘅最後一件遺物，仲係智叔DIY親手做。我收到嘅時候好感動，因為佢好忙，呢啲手工藝唔係佢強項，但係佢就係手工做咗呢樣嘢畀我。我唔知點解佢會送銀包仔畀我，我自己賦予佢一個意義，唔知道佢係咪想話畀我知：『放心啦，我就係你嘅經濟支柱。』」

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廖啟智曾對老婆陳敏兒發表愛的宣言

在幼子廖文諾離世一年後，正值兩人結婚20周年，廖啟智特意與陳敏兒再次穿上婚紗禮服行禮，當時廖啟智向太太發表愛的宣言：「她是我的最佳女主角，是我的。不是大家的，是我的，也是她兒子的。」可惜廖啟智在2020年底患胃癌，於2021年離世，陳敏兒曾表示廖啟智的病情來得突然，當時只有60幾歲，年紀不算大，而且生活算健康，本來計劃疫情過後去新疆旅行，沒想到廖啟智身體不適，食幾星期中藥沒有好轉，再到醫院求診怎料已是末期胃癌，醫生告知壽命僅剩一至兩個月。廖啟智曾因病情曝光感到不安，陳敏兒為安撫老公：「我同佢講外面啲記者雖然要工作、要報道你嘅事，但我想講，佢哋每個嘅眼神都流露擔心，佢哋唔止打工，還帶住一份關心，你見大家幾愛錫你。」陳敏兒鼓勵廖啟智將外界的祝福、祈禱、誦經視為「禮物」，感受有很多愛，蓋在身上好溫暖。陳敏兒亦曾回憶廖啟智最遺憾未能親眼見證兒子結婚。為彌補遺憾，陳敏兒曾提議：「不如預先錄音或拍段片，到阿仔結婚那天贈他兩句，譬如做人丈夫應該要點，預先買禮物畀未來新抱，甚至預先買禮物畀個孫，幫個孫改定名。」

陳敏兒形容廖啟智最後日子意義重大

廖啟智之後心情轉變，曾感謝太太：「多謝你，如果沒有你，我不知道怎樣死。」陳敏兒知道老公對她的肯定：「人真係要知道點死，這個差不多是他最後跟我說的話。」當時陳敏兒選擇留守醫院陪伴走最後一程：「我睇到夫婦一場，原來人生最重要一步是進入死亡一刻，我陪伴著他，好好地送佢上車。」陳敏兒形容廖啟智最後的日子，對二人來說意義重大。陳敏兒一直未有完全放下傷痛，在2024年，兩人結婚38周年紀念日，陳敏兒曾在社交平台分享當年的婚紗照悼念亡夫，並感嘆寫道：「我早已白頭，可惜他未能到老。上天不從人願，人生不似預期，世事本是無常，變幻原是永恆。」