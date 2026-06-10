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胡楓開完紅館演唱會獲四大曾孫冧爆 慶功宴同框畫面曝光 一舉動令修哥嗌「攞命」？

影視圈
更新時間：09:00 2026-06-10 HKT
發佈時間：09:00 2026-06-10 HKT

94歲「修哥」胡楓日前在紅館舉行《修哥九五至尊無限楓騷演唱會》，今次胡楓吸引了半個娛樂圈的巨星到場支持，包括有張學友、劉德華、 陳奕迅、張家輝、莫文蔚、楊千嬅、「BIG FOUR」張衛健、許志安、蘇永康及梁漢文等、逾20位嘉賓輪流上陣力撐，陣容簡直比頒獎典禮還要強大，胡楓更成為「舉辦演唱會最年長的華語藝人」。

胡楓因「四大曾孫」舉動大叫攞命

今次演唱會最令人感驚喜，相信胡楓的「四大曾孫」必定榜上有名。每年在胡楓的生日，「四大曾孫」齊齊唱《世上只有》給胡楓助慶，今次在紅館演唱會，大曾孫Herbert同樣拉隊上台。完騷後又齊齊到酒樓慶功，他們一個舉動令人感到窩心，搞到胡楓大叫：「攞命。」

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胡楓完騷略見疲態情緒依然興奮

胡楓的演唱會由下午3時半開始，一直唱到晚上8時10分，足足舉行超過5小時。胡楓全程中氣十足，一共唱了45首經典金曲，從《Monica》、《情花開》到《呼吸有害》、《還是覺得你最好》，不過到底年事已高，所以大會在台上準備了一張凳給胡楓。胡楓的演唱會有不少感動位，其中，「四大曾孫」在台上唱出《世上只有》，胡楓一臉滿足地望着他們，演出過後，胡楓輪流錫錫，場面溫馨。直到完騷，大會在酒樓慶功，兩個女曾孫全程陪伴胡楓，略見疲態的胡楓情緒依然很興奮並說：「今日真係好高興，破咗一個紀錄。呢個紀錄就係演唱會最長嘅紀錄，四個幾鐘頭，老實講。真係企到我腳軟。不過唔緊要，因為我好開心，有咁多嘉賓，再加埋一個咁好嘅團隊，所以我就算係攰啲呀，都唔緊要嘅。」胡楓攬一攬在旁的曾孫女續說：「咁仲有，我啲孫呀、曾孫呀！我同佢哋唱歌，真係可以講呀，攞命呀！如果謀殺我唔使乜嘢，叫啲曾孫攬我我就得㗎喇。」

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胡楓共有五名子女、六孫、四曾孫

胡楓與亡妻呂詠荷育有5名子女、有6名孫兒及4名曾孫，他曾表示：「我真係估唔到自己做咗太公，點會諗到呀，我見到佢哋就好開心。」每年生日，胡楓除了與一眾好友慶祝外，四大曾孫和家人都有出席，而在今年94歲的生日上，胡楓以潮爆造型配上Louis Vuitton包包，更拖着曾孫仔、女齊齊上鏡，四大曾孫盡得真傳，外貌標緻可人，已經13歲的大曾孫Herbert充滿太公年輕的影子，外型高大又俊俏，相當有大將之風。其實胡楓早年曾與Herbert齊齊拍廣告，在胡楓有嚴謹的要求下，Herbert未見有怯場，相當有大將之風，胡楓曾笑稱Herbert「拍上癮」︰「唔使教佢都做得咁勁，估唔到佢拍到咁好！佢仲話︰『太公，如果下次再有就預埋我！』我以為佢唔係咁有興趣，但估唔到佢係好有興趣。」

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胡楓遺憾不曾送花給老婆

胡楓在影視界打滾超過70年，曾是粵語長片常駐演員，80年代加入TVB後，曾擔任過《歡樂今宵》的主持，演藝事業發展順利，但原來胡楓年青時都有點遺憾事：「嗰陣同啲仔女冇咁融洽，因為做嘢太忙而少咗同佢哋見面，收工返屋企，佢哋瞓晒，所以佢哋嘅童年我冇享受到，真係好大損失。」幸好胡楓的太太全力做背後的女人，專心相夫教子，令胡楓在事業衝拼上也無後顧之憂，可惜太太在2016年因病離世，胡楓曾多次說出很掛念亡妻：「太太係我一生摯愛，如果冇佢幫手嘅話，都唔知點算，所以我時時都好想念佢，佢為咗呢頭家都好辛苦。我一直希望喺黃昏路上行多幾年，但人算不如天算，呢個係事實唯有接受。」胡楓曾接受港台主持車淑梅訪問時透露過，遺憾太太生前未曾收過他贈送的花，所以當太太離世後，胡楓每隔2至3天把鮮花擺放在亡妻照片前，希望這個行動可一解對亡妻的思念，還稱「每晚我都同佢傾吓偈」。

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胡楓有15位巨星契仔契女

胡楓不但兒孫滿堂，還有15個契子女，包括張學友、黎明、張家輝、林憶蓮和劉美君等，胡楓曾表示要做其契仔契女沒有甚麼準則，亦不計較對方成就，大家只是看緣份：「每個契仔契女對我都非常好，好疼惜我，所以我覺得自己賺咗好多。」胡楓心態年輕，越老越精靈，本身亦毫無架子兼平易近人，他曾說：「唔需要有架子的，我都唔知乜嘢係架子，我都係普通人，只係職業唔同啫，有乜嘢值得有架子呢？」

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