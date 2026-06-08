張家輝紅館後台爆笑片流出 狂摸張學友：實實淨淨 獲陳奕迅評為實力派歌手 劉德華爆「秘密」

圈中人緣極佳的「修哥」胡楓昨晚（7日）於紅館舉行的《修哥無限楓騷演唱會2024》圓滿落幕，台前星光熠熠，後台一樣精彩！金牌經理人鍾珍今日（8日）於IG分享了一段超珍貴的後台影片，可見胡楓契仔、影帝張家輝與歌神張學友、陳奕迅（Eason）及天王劉德華的互動，由於要上台唱歌，張家輝難免有些緊張，更獲多位圈中好友為他打氣，場面搞笑又溫馨。

張家輝「化骨龍上身」與張學友互動

影片以「POV: 當你present前少少緊張 同事過哂嚟鼓勵你」為題，一開場就見到張家輝似乎有啲緊張，「阿哥」歌神張學友即刻上前捉住佢雙手，好似過電咁款，笑住話：「點呀你，好似好緊張咁！」張學友更爆笑稱：「因為知劉德華嚟咗，好緊張？」張家輝遇到熟人即時露出笑容，見到張學友身形fit爆，忍不住出手摸他身體，更十足「化骨龍上身」搞笑說：「你而家好似實實淨淨咁！」張學友說：「我有做Gym（健身）㗎，一個禮拜做一次！」場面相當爆笑。

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陳奕迅：你係專業歌手嚟㗎

接着陳奕迅入鏡，張家輝表示自己上台唱歌是「插科打諢」，陳奕迅搭着張家輝膊頭說：「唔係呀？你係專業歌手嚟㗎！你係出過唱片嘅歌手嚟㗎，你知唔知呀？」之後更肉緊地攬住張家輝，搖着他大叫：「好多Fans㗎！」畫面就似大人鼓勵小朋友，網民都表示「勁有愛」。

劉德華爆張家輝「秘密」？

之後，天王劉德華亦現身，網民見到劉德華與張家輝同框，即聯想到他們早年合拍的電影《賭俠1999》、《賭俠大戰拉斯維加斯》、《賭城風雲III》、《黑馬王子》等。劉德華見到張家輝就即送上一個溫暖擁抱，張家輝說：「你知唔知我唱《忘情水》？」劉德華表示：「知呀，你『阿哥』話咗畀我聽呀！」由於張學友與張家輝外形相似二人早年常被網民笑稱是「失散親兄弟」，網民笑指華仔爆出二人「真實關係」，有網民留言：「都話你兩個有親㗎啦」、「華仔都叫學友做家輝『阿哥』，笑死」、「可見張學友同張家輝係『兄弟』，早已是圈中公開的秘密」。而張家輝亦在後台遇上羅嘉良，令人想起TVB經典劇集《天地豪情》。

而草蜢的蔡一智亦捉緊機會，搞笑問張家輝：「你要做我哋嘉賓！」蔡一傑在旁表示：「要跳舞㗎喎！」令張家輝哭笑不得說：「我又要淆淆哋……」

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胡楓演唱會丨修哥紅館騷超強嘉賓陣容逐個睇：

張家輝重提陳奕迅金像獎經典一幕

影片最後更有「彩蛋」，張家輝憶述早前陳奕迅於金像獎頒獎典禮唱歌，被馮德倫Cut歌經典一幕，張家輝笑指：「嗰日你唱兩句，馮德倫就Cut你！Cut得早得滯，下次我就話佢。」陳奕迅即刻笑到見牙唔見眼，後台充滿歡樂氣氛。

不少網民看影片都表示這個陣容真是「可遇不可求」，「粒粒都係巨星」、「成個後台都係神」、「好難得見到佢哋咁樣玩埋一齊」，紛紛表示羨慕！

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