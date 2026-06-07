94歲胡楓紅館演唱會破健力士紀錄 劉德華、張學友、陳奕迅等逾20巨星撐修哥 張家輝惹全場爆笑

94歲的「修哥」胡楓今日（7日）於紅館舉行《修哥九五至尊無限楓騷演唱會》，大會於尾聲正式宣佈胡楓成功以94歲140日成功挑戰健力士世界記錄，成為「舉辦演唱會最年長的華語藝人」！胡楓演唱會吸引了半個娛樂圈的巨星到場支持。在演唱會尾聲，神級神秘嘉賓劉德華驚喜現身獻花。由於演唱會進行了接近5小時，胡楓明顯面露疲態，大會迅速安排椅子，劉德華與張家輝隨即一人站一邊，貼心地攙扶胡楓坐下。劉德華擺出型仔姿勢笑言此時像「賭神」一樣，胡楓笑指聽到張家輝唱《忘情水》就想起劉德華，劉德華隨即叫張家輝再唱，張家輝搞笑大叫：「係都你唱啦！」劉德華便即興唱了幾句，最後與全場群星大合唱《朋友》，為這個歷史性之夜畫上完美句號。

黃日華服侍胡楓飲水抹嘴

演唱會全晚互動笑料百出，黃日華整晚擔當胡楓的「開水專員」，服侍胡楓飲水並溫柔幫忙抹嘴，卻被胡楓笑指他不醒目、請錯人，黃日華隨即認真地笑說：「加兩舊！」引來全場大笑。專程由北京返港的陳松伶與胡楓合唱時不小心忘記歌詞，大讚胡楓記性比自己還好；曾飾演胡楓孫子的周柏豪上台時透露胡楓曾教他「每日要錫老婆」，胡楓隨即八卦問：「柏豪老婆是否有多謝我？」

相關閱讀：胡楓演唱會2026｜94歲修哥開騷破紀錄 紅館設十圍酒席群星到賀 曾志偉預約胡楓百歲個唱再做嘉賓

胡楓寸爆：日日掛住中國城

到阿叻陳百祥出場時，胡楓指他厚面皮不請自來，陳百祥指自己出一隻碟在紅館開了七場演唱會，但胡楓未出過碟又開七場演唱會，所以自己要來踢館，胡楓再笑指70歲時阿叻也不請自來，台上播出當年兩人在紅館跳舞片段。陳百祥表示胡楓中國成語用得好，胡楓即搞笑說：「咩中國城啊？你成日諗起中國城！日日掛住中國城。」胡楓又謂雖然對陳百祥印象麻麻，但自己兩場演唱會，陳百祥每場也會買100張飛畀朋友睇，陳百祥指是怕他演唱會唔爆，又謂胡楓靚仔過自己，胡楓即說：「靚仔過你就梗係！」陳百祥指全世界只有謝賢和胡楓話靚仔過自己，但自己不賣樣是賣內涵，但自己沒有，之後他唱出《I Love You More Than I Can Say》，期間更與「舞王修」跳茶舞。

其後，胡楓與肥媽、Joe Junior合唱，而BIG FOUR成員許志安與張衛健亦上台，張衛健拉胡楓到一旁休息並叫他「Sit」，胡楓反擊：「年紀大成日被後輩指指點點，唔該你啦馬百良！」張衛健澄清自己姓張，胡楓即反問：「咁馬百良係你邊個？係你老竇啊？」令全場爆笑。

相關閱讀：胡楓為紅館演唱會拜神風騷狂爆金句 鬼馬食燒豬肥媽樂易玲叫口號 門票被炒貴3倍笑逐顏開

胡楓向汪明荃笑指：唔好害我喎

多位樂壇天后與視帝亦與胡楓留下了經典對話。楊千嬅感激當年拍《新紥師妹2之美麗任務》獲得胡楓照顧，胡楓則幽默指楊千嬅演的電影影響了他的妹妹：「因為我妹妹叫春嬌，她的老公叫志明。」汪明荃出場唱《勇敢的中國人》，胡楓指汪明荃好俾面，70歲已幫他做嘉賓，兩人看片段後互讚靚仔靚女，之後汪明荃唱《萬水千山總是情》時叫胡楓跳舞，胡楓就笑謂：「你唔好害我喎！」雖然胡楓沒有跳舞，但他也是站在旁邊陪着汪明荃唱畢整首歌。

相關閱讀：胡楓95歲紅館騷門票售罄 挑戰「最年長華語藝人演唱會」世界紀錄 莫文蔚楊千嬅草蜢周柏豪輪流撐場

胡楓四個曾孫上台獻花場面溫馨

羅嘉良專程從北京返港，與胡楓合唱《難兄難弟》時在台上又un又扭；薛家燕現身時，卻要90多歲的胡楓扶著穿高跟鞋的自己，並笑說八歲時被胡楓打了一巴掌「打到演技大增」。草蜢成員蔡一傑關心問胡楓會否感到疲倦，胡楓笑稱：「現在這個時間是瞓晏覺的時候。」草蜢帶領全場玩人浪，胡楓得戚笑說：「咁我真係叻過你，我唔唱歌都有人浪！」台下的狄波拉亦被胡楓即興點名清唱，狄波拉自爆為了胡楓的演唱會而失眠，更叮囑他換衫時不要換褲免得受傷。胡楓亦熱情向台下的羅艷卿、羅蘭及盧海鵬打招呼，隨後胡楓的四個曾孫上台獻花擁抱，場面溫馨。

莫文蔚、陳奕迅驚喜現身

驚喜一波接一波，莫文蔚現身合唱，胡楓貼心地為6月生日的她送花並唱生日歌，莫文蔚大讚胡楓破世界紀錄「好犀利」；陳奕迅驚喜現身合唱《舊歡如夢》，中途更肉緊親了胡楓一啖，陳奕迅透露胡楓曾主動問他是否有工作給自己，其實是藉此給予機會和後輩合作，令他十分感激。

契仔張家輝唱《分分鐘需要你》

隨後，胡楓特別準備打油詩「邊個夠我威、邊個夠你威，就係張家輝」介紹契仔張家輝出場唱《分分鐘需要你》。張家輝唱畢後笑言剛才被胡楓拉得太遠，看不到歌詞顯示屏，胡楓即時窒他：「演唱會睇顯示屏嗎？」之後張家輝問胡楓，上年你又是要唱這首《分分鐘需要你》，是否要「帶你到天空去」是配合美國總統解釋UFO？胡楓就指是稱因他唱得好。

相關閱讀：張家輝追關詠荷全靠一男星慫恿 被爆追求細節：我唔敢開口點算 首揭女兒想當作家遭母阻止

胡楓演唱會台下眾星雲集：

張家輝拿胡楓與羅蘭緋聞說笑

張家輝更搞笑追問胡楓與羅蘭的緋聞：「契爺，你Lady（羅蘭）今日又喺度，我見到你們早前流出的私密照在『打車輪』？但見你條脷伸了過去？」胡楓秒回：「你知不知道現在有AI，這些是小兒科。AI都有脷㗎嘛！」

胡楓與張學友、張家輝互動笑爆全場

緊接登場的另一契仔張學友，獻唱《不老的傳說》並大讚胡楓令後輩十分佩服。張學友笑指張家輝膽大包天：「家輝很勇敢，夠膽唱《忘情水》，你知不知道這世上幾多劉德華粉絲在！」張家輝隨即醒目地問台下觀眾：「剛剛鍾不鍾意我唱《忘情水》？」得到全場歡呼，張學友無奈笑說：「OK啦，你哋都話『得』，仲有咩好講。」當張學友準備下台時，胡楓質問：「咁你上嚟做乜嘢？」張家輝笑指胡楓「寸嘴」，胡楓隨即用溫柔語氣重問：「學友哥你上來做乜？」張學友笑稱是因為羅蘭的緋聞而來：「因為你囉！701服務公司。早前傳胡楓與羅蘭姐很勁，我每次打電話給胡楓也會說：『701服務公司，有乜可以幫到你！』」胡楓即時修正他：「有乜事快啲講呀！」兩名契子與胡楓合唱《還是覺得你最好》後，張學友更向胡楓下戰書：「你呢個紀錄等我嚟破，到時我破例請你做演唱會嘉賓！」

相關閱讀：吳婉芳二子胡智同低調結婚 契爺張學友跟吳婉芳合唱親密擁抱 美魔女顏值爆燈不輸新娘