吳婉芳二子胡智同低調結婚  契爺張學友跟吳婉芳合唱親密擁抱  美魔女顏值爆燈不輸新娘

現年58歲的前港姐亞軍吳婉芳，其二兒子胡智同（Caspar）近日舉行了一場低調而極具品味的豪門婚宴。這場備受矚目的婚禮雖然未有大肆宣傳，但細節處處彰顯非凡氣派，席間更邀請了極多圈中巨星與猛人到場道賀。當中最大的驚喜，莫過於新郎的契爺——「歌神」張學友震撼登場。由於胡智同的父親胡家驊已於2017年離世，64歲的張學友今次以男方長輩的身分穩坐主家席，更被安排坐在吳婉芳身旁，足見兩家超越血緣的深厚交情。

張學友吳婉芳合唱掀高潮

婚宴的最高潮，絕對是張學友與吳婉芳這對極有默契的組合驚喜獻唱。從網上流出的影片可見，兩人在台上深情合唱經典金曲《愛是永恆》，歌神狀態大勇寶刀未老，而吳婉芳亦展現出毫不生疏的實力唱功。動人的天籟之音令全場賓客聽得如癡如醉，大家紛紛舉起手機拍攝，捕捉這難得一見的世紀合唱畫面，現場宛如一場頂級的迷你演唱會。一對新人站在主家席旁邊，同樣被這份深厚的祝福深深打動。一曲唱畢，張學友與吳婉芳更在台上來了一個溫暖而親密的擁抱，真摯的情感交流讓現場氣氛溫馨而感人。

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吳婉芳二子胡智同娶仙氣嬌妻

除了天王巨星的加持，一對新人的極高顏值亦是全場焦點。遺傳了父母優良基因的胡智同，生得高大威猛，五官立體英俊，外形條件絕對堪稱一流。他在婚禮上全程對愛妻呵護備至，滿眼都是藏不住的甜蜜愛意。而新娘子更是仙氣滿溢，氣質超群。她身穿一襲簡約大氣的純白婚紗，搭配璀璨的珍珠項鍊，盡顯溫婉高雅；隨後換上的紅色敬酒服亦將她的好氣息襯托得完美無瑕。兩人站在一起猶如一對金童玉女，非常登對，羨煞旁人。

吳婉芳超凍齡顏值爆燈

當然，這場婚宴最令人驚艷的，絕對是現年58歲的「主人家」吳婉芳。作為公認的「美魔女」典範，吳婉芳當晚的一流狀態簡直令人嘆為觀止，甚至有網民笑言她不經意間搶了新抱的風頭。她將秀髮端莊地盤起，身穿一襲設計簡約卻不失奢華的白色晚禮服，頸上佩戴著奪目的翡翠項鍊及同系列耳環，舉手投足間散發著雍容華貴的氣質。她的肌膚緊緻亮澤，歲月似乎從未在她臉上留下痕跡，完全看不出已經年近花甲。吳婉芳以無懈可擊的一流顏值和高貴裝扮，完美詮釋了何謂歲月不敗美人，成為當晚最閃耀的焦點之一。

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