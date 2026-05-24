吳婉芳二子結婚｜胡智同新婚妻早融入豪門家中  新郎手上有愛的紋身  老婆清純小鳥依人

有「最美港姐」之稱的58歲前港姐亞軍吳婉芳，與已故商人胡家驊育有二子一女，長子胡智略（Caspar）已於2021年迎娶霍英東孫女霍詠盈，而有「城中鑽石級筍盤」稱號的29歲二子胡智同（Lynus），近日亦低調舉行婚禮，正式「封盤」。於婚禮中胡智同非常靚仔有型，顏值身形不輸任何明星，他除了家世顯赫還是學霸，畢業於牛津大學，而他醉心健身，於中心開設健身中心做老闆。而其新婚妻子名叫Chunny，23年10月胡智同就曾於網上晒愛的紋身，Chunny日前亦做「跟得女友」，見證胡智同勇奪足球比賽冠軍。

胡智同結婚剃鬚轉形象靚仔到震

向來走型男路線、滿面鬚根的胡智同，在婚禮當天徹底改變形象，將鬍鬚剃得一乾二淨，使其本已出眾的五官更顯俊朗吸睛。從婚禮照片可見，身穿畢挺黑色禮服的他，依然難掩其健碩的肌肉線條，帥氣程度簡直是當明星的材料。

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胡智同妻子好有氣質

而新娘子同樣是焦點所在，她先後換上簡約的紅色晚裝和白色婚紗，兩套禮服設計典雅，完美襯托出她脫俗的氣質。新娘五官精緻，樣貌清秀，散發著大家閨秀的溫婉氣息，與高大帥氣的胡智同站在一起，無論外型或氣質都極為相襯，被賓客大讚是一對「神仙眷侶」。

胡智同妻子早融入豪門家中

事實上，胡智同早前已罕有地讓當時還是女友的她在IG曝光。2023年10月，胡智同曾公開一個「chunny」的文字紋身，而胡智同哥哥胡智略（Caspar）及大嫂霍詠盈（Caroline）都有follow Chunny，相信當時Chunny已融入家中。之後情人節，胡智同亦曾上載與Chunny的合照，指女友是「beautiful and kind honey」。已早前胡智同於IG上載勇奪足球比賽冠軍的喜悅，照片中便見到Chunny小鳥依人地依偎在男方身旁，溫婉動人，顏值極高，當時已被網民大讚匹配。

胡智同學霸型男曾被封鑽石級筍盤

現年29歲的胡智同不只外型出眾，更是才華洋溢。他與哥哥胡智略一樣，先後畢業於香港華仁書院及英國哈羅公學，其後更考入世界頂級學府牛津大學。熱愛健身的他曾參加健美先生比賽，並於2022年豪擲7位數字，與友人在中環合資開設健身中心。他除了親自擔任「生招牌」，更吸引到不少星級學生，如歌手陳凱詠（Jace）、王敏德二女王麗嘉（Irisa）等，同時他亦是母親吳婉芳的私人教練。

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