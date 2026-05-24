吳婉芳二子結婚｜百億豪門婚宴星光熠熠  曾志偉興奮拍片「大美人港姐」疑現身  鄭伊健夫婦變小粉絲

現年58歲的「凍齡美魔女」前港姐亞軍吳婉芳，自1993年下嫁商人胡家驊後便淡出幕前，專心相夫教子。夫家胡氏家族作為香港顯赫的商賈望族，家族資產估計逾百億港元。近日，吳婉芳的二兒子胡智同（Lynus）舉行了一場低調而極具品味的豪門婚宴。儘管主人家未有大肆宣揚，但這場盛宴依然星光熠熠，蒞臨到賀的賓客陣容堪稱頂級巨星級別。除了新郎的契爺「歌神」張學友席間獻唱外，曾志偉、元彪、鄭伊健與蒙嘉慧夫婦均現身祝賀，李嘉欣跟夫婿許晉亨亦疑似坐於主家席，場面熱鬧非凡。

曾志偉元彪坐於主家席

婚宴當晚的最高潮，絕對落在張學友與吳婉芳這對極具默契的組合身上。兩人為了祝賀一對新人，驚喜登台深情合唱經典金曲《愛是永恆》，而於流出的影片中，見到曾志偉和元彪均獲安排列席主家席，其中曾志偉的身份更是意義非凡。當年正是他出手撮合了吳婉芳和胡家驊的良緣，堪稱是兩人的大媒。因此，曾志偉坐在主桌可謂順理成章。當張學友獻唱時，曾志偉立即拿出手機拍片，又轉向拍攝新郎新娘，生怕錯過任何一個精彩瞬間。從其舉動不難看出，他是由衷地為吳婉芳一家感到高興，雙方多年的深厚交情宛如親人一般。

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李嘉欣坐於張學友對面

此外，影片中還捕捉到一位金髮美人的側面，有指該位氣質出眾的女士正是大美人李嘉欣，據悉她與丈夫許晉亨齊齊出席，並疑似雙雙坐於主家席，位置剛好被安排在張學友的對面。

鄭伊健和蒙嘉慧專注聽張學友唱歌

而在主家席附近，亦見到了作風一向低調的鄭伊健和蒙嘉慧夫婦。兩人在席間未有刻意出風頭，只是安安靜靜地坐在台下感受歡樂氣氛。當張學友和吳婉芳合唱時，他倆特意別過頭去，靜靜注視著台上兩位耀眼的歌者，聽得十分投入，狀態放鬆且自然。久未公開露面的鄭伊健依然留著大家熟悉的標誌性長髮，縱然歲月流逝難免留下一絲痕跡，但他身旁的蒙嘉慧卻保養得宜，顏值依舊，展現出極佳的精神狀態，兩人形影不離的恩愛模樣，成為場內另一道低調而迷人的風景線。

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