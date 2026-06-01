胡楓95歲紅館騷門票售罄 挑戰「最年長華語藝人演唱會」世界紀錄 莫文蔚楊千嬅草蜢周柏豪輪流撐場

「修哥九五至尊無限楓騷演唱會」將於本周日下午3時30分在紅館舉行，門票經已全部售罄，屆時全場觀眾和一眾嘉賓歌手將一起見證即將95歲的修哥挑戰「舉辦演唱會最年長華語藝人」之世界紀錄。

胡楓綵排時喜獲眾好友支持

日前修哥聯同陳欣健（Philip）、Joe Junior、肥媽（Maria Cordero）、《中聲3》的黃博、張與辰、劉洋、《聲秀》的馮熙燮、柯雨霏、胡子貝到Band房綵排，修哥表示很開心：「得到咁多朋友支持，令我喜出望外，有啲估唔到嘅嘉賓都會嚟，真係Very Good !」修哥更透露嘉賓名單，除咗有Band房綵排嘅朋友之外，仲有莫文蔚、楊千嬅、Big Four、草蜢同周柏豪，令人十分期待！肥媽說：「我今次有份唱已經好開心，我間唔中都有同Joe合作，但Philip就真係好多年都冇同台演出。」Philip笑說：「因為我冇參加中年好聲音。」肥媽即時問他什麼時候來做評判，Philip :「唔駛做評判，我而家成熟咗可以嚟唱，起初主辦叫我做修哥嘉賓，我以為佢叫我嚟跳 Cha Cha ，大家都知修哥係舞王，好彩最後係叫我唱歌，所以終於冇晒壓力。」Joe :「修哥千祈唔好叫我跳Cha Cha，我剩係識跳扭腰舞，不過今次有得唱真係好開心，當我知道主辦單位邀請我嗰一刻，我即刻話俾老婆知。」

肥媽、陳欣健、Joe Junior同台演出

《中聲3》和《聲秀》6位歌手也表示相當興奮，黃博說：「修哥係我哋嘅榜樣，我最深刻就係修哥扮嘅財神，今年好幸運可以係修哥手上面攞到利是。今次可以加入呢個 Party，見證修哥挑戰世界紀錄，真係非常之開心。」與辰笑說：「今次好想挑戰修哥跳舞，同修哥佢一齊跳Cha Cha都應該好正。」劉洋：「一直以嚟都睇過好多修哥嘅影視作品，可以參與今次演出真係覺得好榮幸。」

《中聲3》與《聲秀》盼向胡楓學習

馮熙燮：「首先要多謝修哥嘅邀請，也要多謝公司嘅安排，出道只係短短半年已經有呢個機會，真係非常難得，其實我細細個就有睇《三個小生去旅行》，所以今日綵排可以第一次見到兩位本尊真係覺得好激動。」柯雨霏：「修哥喺我眼中係一個熱愛舞台同埋藝術嘅前輩，我哋三個好榮幸第一次上紅館表演就係喺修哥嘅演唱會，今次可以見證修哥挑戰紀錄，仲可以同咁多前輩一齊載歌載舞，真係好興奮。」胡子貝：「我哋會做好自己嘅表演部份，修哥係我哋演藝界嘅長青樹，我希望可以學習佢嘅精神，不停努力，將最好嘅作品帶俾大家。

