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胡楓演唱會2026｜94歲修哥開騷破紀錄 紅館設十圍酒席群星到賀 曾志偉預約胡楓百歲個唱再做嘉賓

影視圈
更新時間：17:26 2026-06-07 HKT
發佈時間：17:26 2026-06-07 HKT

94歲的「修哥」胡楓今日（7日）於紅館舉行《修哥九五至尊無限楓騷演唱會》，挑戰全球最年長華語藝人開騷紀錄，吸引半個娛樂圈名人到場支持，其中曾志偉更驚喜現身見證傳奇。胡楓透露曾志偉在他70歲首次舉辦個人演唱會時便已擔任嘉賓，交情極深；曾志偉則在台上大讚胡楓，直言全香港甚至全世界都沒有人能在這年紀，於短短十年之內開足六場紅館個唱，更笑指今晚紅館的巨星陣容簡直比頒獎典禮還要強大，甚至當場與胡楓約定，等胡楓105歲再開演唱會時，一定要繼續找他做嘉賓。

胡楓紅館演唱會特設十圍酒席

除了曾志偉與同台力撐的陳欣健外，今次紅館舞台兩邊特別設有十圍酒席，現場可謂星光璀璨，出席的星級嘉賓包括樂易玲、曾志偉、陳百祥、狄波拉、羅蘭、盧海鵬、盧敏儀與老公孫敬安、黃淑儀、梅小青與老公劉家豪、謝雪心、高永文醫生、陳法蓉與爸爸、劉倩婷與老公李丞責、陳曉華、丁子朗、顏米羔跟媽媽、古天樂媽媽等眾多名流巨星，而契仔張學友及張家輝等亦有拍祝賀影片。演唱會正式開始時，先由《聲秀》三甲馮熙燮、柯雨霏、胡子貝聯同《中年好聲音3》的劉洋、黃博、張與辰打頭陣，熱唱張國榮名曲《Monica》帶起全場高潮。

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胡楓坐龍椅登場獻唱《情花開》

在歌曲中段，身穿閃爆西裝的胡楓霸氣地坐在龍椅上登場，隨即以動人歌聲獻唱經典情歌《情花開》，瞬間引來全場歡呼。親切的胡楓與全場觀眾及嘉賓熱情打招呼，並幽默地介紹新一代歌手，形容《聲秀》成員是「明日之星」，而《中年好聲音3》的成員則是「今日之星」，大方地給予他們介紹自己的機會，隨後更逐一感謝所有前來捧場的嘉賓，展現出殿堂級前輩提攜後輩與重視友情的風範。

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胡楓演唱會台下眾星雲集：

麥美恩大膽拉扯胡楓頭髮

隨後登台的麥美恩更為現場帶來驚喜笑料，她大膽地在台上直接拉扯胡楓的頭髮，現場認證胡楓的一頭黑髮絕對百分之百是真髮，接著又伸手摸胡楓的臉，大讚胡楓的皮膚滑溜無瑕。面對麥美恩的熱情讚賞，94歲的胡楓隨即大方公開自己的養生與防老心得，透露自己維持健康與紅潤臉色的秘訣其實非常簡單，就是「行路」，只要平時多走路、多運動，身體自然就會強健有活力。

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