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胡楓94歲高齡踏紅館開騷獲申請世界紀錄 自爆為老人家改日間演出 怕觀眾凌晨等車心不安樂

影視圈
更新時間：19:45 2026-04-22 HKT
發佈時間：19:45 2026-04-22 HKT

明年將迎來95歲的胡楓(修哥)今日出席「修哥九五至尊無限楓騷演唱會」新聞發布會，大會播出影片回顧修哥演藝之路，及過往五次的紅館演唱會片段。之後一身金光閃閃的修哥，在6位美女陪伴下進場並登上龍座，大會請來陳欣健和麥美恩(Mayanne)擔任司儀，現場當修哥見到Mayanne時，風趣的修哥搞笑地說：「妳唔係入咗雪櫃咩？」Mayanne接着表示：「修哥都咁留意娛樂新聞，多得主上你喺冷宮救返我出嚟。」為配合演唱會「九五至尊」的主題，司儀陳欣健宣讀聖旨公布演唱會詳情，將於6月7日(星期日)下午3時30分假紅館舉行，之後修哥即時批奏及以玉璽蓋章。

胡楓獲曾志偉自薦做嘉賓

現場亦播出曾志偉自薦做嘉賓的支持影片：「修哥，聽講你6月7號又開show喎！九五至尊，無限楓騷，梗係粒粒巨星，係咪呀？記住預埋我呀！」隨後修哥笑言：「又係佢，我70歲開show，佢已經做嘉賓。」其後主辦單位之一的陳淑芬亦公布好消息，透露已為修哥這個演唱會申請挑戰『舉辦演唱會最年長華語藝人』之世界紀錄。其後大會亦特別送上以金龍玉璽為造型的蛋糕給予修哥，預祝演唱會順利及票房大賣。

胡楓自嘲90幾歲唔敢熱舞

修哥接受訪問時表示，多謝咁多朋友踴躍支持，演唱會特登設定下晝3:30開始，因為以往夜晚開騷聽過有位老人家等車等到凌晨一點，令到自己個心唔安樂，所以決定之後都日頭開騷。他又謂自己平時通常12點先瞓休息：「幾十年來都係咁夜瞓，改唔到，有時早瞓咗間中都會醒，不過之後又瞓返，改唔到習慣，通常會瞓足九個鐘！（瞓醒會做運動？）會踢腿、扭腰、拉下筋。」問到會否勁歌熱舞？他說：「老實講，勁歌就麻麻喇！熱舞就唔會喇！因為90幾歲唔可以郁動得太多喇！總言之就有娛樂性啦。」提到演唱會造型及嘉賓方面，修哥指主辦單位玩神秘，自己亦不知道：「過往咁多次都好多人做過我嘉賓，自己又唔好意思出面請，所以主辦方同我請。（屋企人上台？）就算上台都係啲曾孫，不過都係交俾主辦方負責安排，我只係專注音樂同唱歌。」問到事後會否再加場？他說：「唔好喇啩？我都90幾歲，我都希望，不過唔知體力有冇。」
 

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