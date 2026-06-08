胡楓演唱會｜修哥兩度險生意外 腳軟向後跌幸得劉德華頂住 落樓梯絆倒向前仆好牙煙

胡楓（修哥）於昨日（7日）以94歲高齡，第五度登上紅磡體育館，舉行《修哥九五至尊無限楓騷演唱會》。修哥不僅再次刷新自己保持的紀錄，更以94歲140日之齡，成功挑戰健力士世界紀錄，獲頒「舉辦演唱會最年長的華語藝人」殊榮，締造了樂壇傳奇。在這場長達五小時的演唱會中，年事已高的修哥兩度在台上出現驚險畫面，幸得身邊人眼明手快，才化險為夷，當中包括劉德華和張家輝。

胡楓落樓梯腳步不穩

演唱會甫開場，修哥身穿繡滿金線的閃亮西裝，氣派十足地坐著金龍寶座從高處登場，盡顯「九五至尊」的風範。當他站起準備走下幾級樓梯時，未知是否因舞台燈光或服裝影響，突然腳步踉蹌，身體向前傾，險些仆倒在台階上。這驚心動魄的一刻讓全場觀眾大為緊張，幸好兩位伴舞的舞蹈員反應極快，一個箭步上前穩穩地扶住了修哥，讓他安全地走下樓梯，場面驚險。

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胡楓完場累到爆險向後跌

演唱會接近尾聲，來到歷史性的時刻——頒發健力士世界紀錄獎狀。當修哥從天王劉德華手中接過獎狀時，或許是經過近五小時、演唱45首歌曲的體力消耗，他顯得有些疲憊，突然身體一軟向後傾倒。站在他身旁的張家輝見狀，立即眼明手快地從後方緊緊扶住他的手臂。而另一側的劉德華雖然拿著獎狀，但亦非常機警，立刻上前一步，用自己的肩膀給修哥作依靠，讓他能穩住身子。兩大巨星左右護駕，成功避免了一場意外，這暖心而迅速的反應也引來了全場觀眾的熱烈歡呼與掌聲。

半個娛樂圈撐場嘉賓陣容鼎盛

修哥在圈中人緣極佳，地位崇高，這次演唱會吸引了半個娛樂圈的巨星到場支持。演出嘉賓陣容星光熠熠，包括：楊千嬅、BigFour、草蜢、羅嘉良、陳奕迅、陳松伶、周柏豪、陳百祥、莫文蔚、黃日華、狄波拉、汪明荃、Joe Junior、陳欣健，以及《中年好聲音3》的黃博、劉洋、張雨辰等。此外，契仔張學友、張家輝，以及天王劉德華和曾志偉都親身到場支持，足見修哥在演藝界的非凡影響力。

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胡楓演唱會台下眾星雲集：