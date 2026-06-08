胡楓演唱會丨修哥約5小時紅館騷唱45首歌 超強嘉賓陣容網民讚勁抵睇 力推明年攻啟德主場館
發佈時間：17:38 2026-06-08 HKT
94歲的胡楓（修哥）昨日（7日）於紅磡體育館舉行《修哥九五至尊無限楓騷演唱會》，全場爆滿，氣氛熱烈！胡楓今次開騷不僅為歌迷帶來滿滿的集體回憶，更憑住過人魄力，以94歲140日之齡成功挑戰健力士世界記錄，成為「舉辦演唱會最年長的華語藝人」。演唱會長達約5個小時，巨星嘉賓陣容空前鼎盛，令一眾網民激讚門票「勁抵睇」，更紛紛留言力推胡楓明年「乘勝追擊」，進軍啟德主場館開大騷！
胡楓與嘉賓馬拉松式獻唱45首金曲
胡楓的魄力令網民佩服！昨天的演唱會大約由下午3時半開始，一直唱到晚上8時10分，足足舉行了約5小時。胡楓全程中氣十足，一共唱了45首經典金曲，從《Monica》、《情花開》到《呼吸有害》、《還是覺得你最好》，跨越不同年代的流行曲都難不倒他，讓台下觀眾聽得出耳油。
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星光熠熠賀胡楓
要數全晚另一高潮，絕對是堪稱「史上最強」的嘉賓陣容！胡楓在圈中人緣極佳，昨晚獲多位天王巨星及好友力撐，包括劉德華、楊千嬅、Big Four、草蜢、羅嘉良、陳奕迅、陳松伶、周柏豪、陳百祥、莫文蔚、黃日華、狄波拉、汪明荃、Joe Junior、陳欣健，以及黃博、劉洋、張雨辰、胡子貝等。
胡楓演唱會門票被炒高三倍
此外，胡楓的兩位契仔張學友及張家輝亦有親臨現場支持，場面溫馨震撼。由於嘉賓陣容太過星光熠熠，一票難求，據悉演唱會門票在開騷前更一度被黃牛炒高三倍，可見胡楓的號召力驚人！
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胡楓演唱會台下眾星雲集：
網民激讚胡楓演唱會「勁抵睇」
演唱會結束後，各大社交平台及討論區都被胡楓的演唱會洗版。大批網民激讚今次演唱會值回票價，認為單是欣賞嘉賓演出已經回本，直指最貴門票只需 $980 就能睇足5小時加海量天王巨星，絕對是「勁抵睇」。加上一眾嘉賓在台上與胡楓的互動爆笑，而且胡楓仍然精靈、轉數快，不少網民都指演唱會獨一無二：「你去其他演唱會睇唔到張家輝搞笑到咁」、「好似睇80年代《翡翠歌星賀台慶》咁，好多巨星」、「陣容勁過金像獎」、「下年開啟德啦」、「我下年都要搶飛」、「幫阿媽搶到飛，早知自己都去睇啦」、「尋晚阿媽睇到8點都未返嚟食飯」、「建議下年要有中場休息，台上台下老人家都需要唞唞」。
由於口碑載道，不少網民更強烈呼籲胡楓不要停步，力推他明年進軍場地更大的「啟德主場館」舉行演唱會，讓更多錯過今次紅館騷的粉絲能夠入場朝聖，延續「無限楓騷」的傳奇！
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【胡楓演唱會精華懶人包】
|項目
|詳情
|演唱會名稱
|修哥九五至尊無限楓騷演唱會
|日期
|昨日（6月7日）
|地點
|紅磡香港體育館（紅館）
|演出長度
|約5小時（下午3:30 - 晚上8:10）
|官方票價
|HK$980 / $780 / $580 / $380
|創下紀錄
|健力士世界記錄「舉辦演唱會最年長的華語藝人」（94歲140日）
|重量級嘉賓
|劉德華、張學友、張家輝、陳奕迅、楊千嬅、Big Four、草蜢、莫文蔚、汪明荃等
🎵 附：胡楓演唱會完整歌單（共45首）
《Monica》
《情花開》
《相識也是緣份》
《往事只能回味》
《每一個晚上》
《千枝針刺在心》
《倆忘煙水裡》
《松伶》
《烏托邦》
《I Love You More Than I Can Say》
《攙扶》
《友誼之光》
《DoReMi》
《Only You》
英文歌Medley《Move It》、《The Young Ones》
《前程錦繡》
《BIGFOUR》
《願你代我真的好》
《少女的祈禱》
《勇敢的中國人》
《萬水千山總是情》
《我找到自己》
《找不着藉口》
《雙星情歌》
《新禪院鐘聲》
《難兄難弟》
《天地有情》
《鳳閣恩仇未了情》
《百花亭之戀》
《問我》
《世界會變得很美》／《Deborah》/《一簾幽夢》
《你的眼神》
《明星》
《念親恩》
《世上只有》
《隨想曲》
《月亮代表我的心》
《呼吸有害》
《舊歡如夢》
《Shall We Talk》
《分分鐘需要你》
《你是如此難以忘記》&《忘情水》
《不老的傳說》
《還是覺得你最好》
大合唱：《朋友》&《Chaser》
胡楓以94歲140日之齡，成功挑戰健力士世界記錄，成為「舉辦演唱會最年長的華語藝人」。
嘉賓陣容非常鼎盛，包括契仔張學友及張家輝，還有劉德華、陳奕迅、楊千嬅、草蜢、Big Four、莫文蔚、汪明荃等多位天王巨星。