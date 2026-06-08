胡楓演唱會丨修哥約5小時紅館騷唱45首歌 超強嘉賓陣容網民讚勁抵睇 力推明年攻啟德主場館

94歲的胡楓（修哥）昨日（7日）於紅磡體育館舉行《修哥九五至尊無限楓騷演唱會》，全場爆滿，氣氛熱烈！胡楓今次開騷不僅為歌迷帶來滿滿的集體回憶，更憑住過人魄力，以94歲140日之齡成功挑戰健力士世界記錄，成為「舉辦演唱會最年長的華語藝人」。演唱會長達約5個小時，巨星嘉賓陣容空前鼎盛，令一眾網民激讚門票「勁抵睇」，更紛紛留言力推胡楓明年「乘勝追擊」，進軍啟德主場館開大騷！

胡楓與嘉賓馬拉松式獻唱45首金曲

胡楓的魄力令網民佩服！昨天的演唱會大約由下午3時半開始，一直唱到晚上8時10分，足足舉行了約5小時。胡楓全程中氣十足，一共唱了45首經典金曲，從《Monica》、《情花開》到《呼吸有害》、《還是覺得你最好》，跨越不同年代的流行曲都難不倒他，讓台下觀眾聽得出耳油。

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星光熠熠賀胡楓

要數全晚另一高潮，絕對是堪稱「史上最強」的嘉賓陣容！胡楓在圈中人緣極佳，昨晚獲多位天王巨星及好友力撐，包括劉德華、楊千嬅、Big Four、草蜢、羅嘉良、陳奕迅、陳松伶、周柏豪、陳百祥、莫文蔚、黃日華、狄波拉、汪明荃、Joe Junior、陳欣健，以及黃博、劉洋、張雨辰、胡子貝等。

胡楓演唱會門票被炒高三倍

此外，胡楓的兩位契仔張學友及張家輝亦有親臨現場支持，場面溫馨震撼。由於嘉賓陣容太過星光熠熠，一票難求，據悉演唱會門票在開騷前更一度被黃牛炒高三倍，可見胡楓的號召力驚人！

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胡楓演唱會台下眾星雲集：

網民激讚胡楓演唱會「勁抵睇」

演唱會結束後，各大社交平台及討論區都被胡楓的演唱會洗版。大批網民激讚今次演唱會值回票價，認為單是欣賞嘉賓演出已經回本，直指最貴門票只需 $980 就能睇足5小時加海量天王巨星，絕對是「勁抵睇」。加上一眾嘉賓在台上與胡楓的互動爆笑，而且胡楓仍然精靈、轉數快，不少網民都指演唱會獨一無二：「你去其他演唱會睇唔到張家輝搞笑到咁」、「好似睇80年代《翡翠歌星賀台慶》咁，好多巨星」、「陣容勁過金像獎」、「下年開啟德啦」、「我下年都要搶飛」、「幫阿媽搶到飛，早知自己都去睇啦」、「尋晚阿媽睇到8點都未返嚟食飯」、「建議下年要有中場休息，台上台下老人家都需要唞唞」。

由於口碑載道，不少網民更強烈呼籲胡楓不要停步，力推他明年進軍場地更大的「啟德主場館」舉行演唱會，讓更多錯過今次紅館騷的粉絲能夠入場朝聖，延續「無限楓騷」的傳奇！

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【胡楓演唱會精華懶人包】

項目 詳情 演唱會名稱 修哥九五至尊無限楓騷演唱會 日期 昨日（6月7日） 地點 紅磡香港體育館（紅館） 演出長度 約5小時（下午3:30 - 晚上8:10） 官方票價 HK$980 / $780 / $580 / $380 創下紀錄 健力士世界記錄「舉辦演唱會最年長的華語藝人」（94歲140日） 重量級嘉賓 劉德華、張學友、張家輝、陳奕迅、楊千嬅、Big Four、草蜢、莫文蔚、汪明荃等

🎵 附：胡楓演唱會完整歌單（共45首）

《Monica》

《情花開》

《相識也是緣份》

《往事只能回味》

《每一個晚上》

《千枝針刺在心》

《倆忘煙水裡》

《松伶》

《烏托邦》

《I Love You More Than I Can Say》

《攙扶》

《友誼之光》

《DoReMi》

《Only You》

英文歌Medley《Move It》、《The Young Ones》

《前程錦繡》

《BIGFOUR》

《願你代我真的好》

《少女的祈禱》

《勇敢的中國人》

《萬水千山總是情》

《我找到自己》

《找不着藉口》

《雙星情歌》

《新禪院鐘聲》

《難兄難弟》

《天地有情》

《鳳閣恩仇未了情》

《百花亭之戀》

《問我》

《世界會變得很美》／《Deborah》/《一簾幽夢》

《你的眼神》

《明星》

《念親恩》

《世上只有》

《隨想曲》

《月亮代表我的心》

《呼吸有害》

《舊歡如夢》

《Shall We Talk》

《分分鐘需要你》

《你是如此難以忘記》&《忘情水》

《不老的傳說》

《還是覺得你最好》

大合唱：《朋友》&《Chaser》