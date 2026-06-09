吳文忻離世丨彭秀慧與吳文忻結識於童年 痛失摯友公開生前「驚喜」片：最美麗的相遇

1998年度香港小姐競選季軍吳文忻，近年積極對抗乳癌復發，今日（9日）傳出不幸消息，證實已於早上在醫院睡夢中安詳離世，終年51歲。據悉，吳文忻的癌細胞早前已擴散至腦部及尾龍骨等位置，情況一直令人擔憂。吳文忻的家人已向外界公佈死訊，並透露她的兩名女兒將交由前夫陳劍陵照顧。

吳文忻摯友彭秀慧分享感人片悼念

與吳文忻相識超過40載的導演兼舞台劇演員彭秀慧，在摯友離世消息公佈後，於Instagram的限時動態上載了一段令人心酸的影片，悼念這位「識於微時」的好姊妹。片中可見，戴著頭巾、身穿粉紅色上衣的吳文忻，俏皮地躲在升降機門旁，準備給剛從升降機走出來的彭秀慧一個驚喜。兩人見面一刻，又驚又喜，隨即緊緊相擁，場面溫馨感人。彭秀慧在影片中標註了拍攝者，並寫道：「Thank you Terry. Capturing our beautiful encounter.（感謝Terry，捕捉了我們這次美麗的相遇）」，記錄下這段珍貴的友情時刻。

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彭秀慧6歲結識吳文忻情誼深厚

吳文忻與彭秀慧的友誼始於6歲，是彼此生命中不可或缺的存在。在吳文忻抗癌的路上，彭秀慧一直陪伴在側，給予無限支持。早前，彭秀慧更親自為好友籌辦了一場「生前追思會」，讓吳文忻能在人生最後階段，與所有愛她和她愛的人好好道別，不留遺憾。當時，彭秀慧曾貼出兩人「頭貼頭」的親密合照，並以幽默又寵溺的口吻寫道：「無辦法啦，6歲開始同你玩，點都係你最老嘅朋友，再老啲囉，驚你呀！」

彭秀慧當時還特別配上本地女子組合雷同二友《讓時間變慢》的歌詞為好友打氣，字裡行間滿是不捨與溫柔：「幸福若有限時 盡情地吃喝 可不可以 血管擠逼也不管了 這刻開心才是最緊要…願我們與憂慮都失散 不去煩 明天的重擔 幾許風雨都不談 捉住這秒浪漫 讓時間都變緩慢……」

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吳文忻生前豁達面對死亡

面對彭秀慧與一眾好友的貼心安排，吳文忻生前接受訪問時也表達了無盡的感激。她坦言，這場生前追思會讓她能夠以豁達的心態看待生命的終點：「能將死亡攞出嚟講，反而仲好，代表你克服咗死亡嘅恐懼。呢場聚會好似係一個能量滿滿嘅加油站，令我重新振作面對接下來挑戰。」

這場追思會讓吳文忻能在人生最後階段，與所有愛她和她愛的人好好告別，不留遺憾。雖然吳文忻最終不敵癌魔，但她樂觀堅強的抗癌態度，以及與彭秀慧超越生死的 45 年神仙友誼，將永遠留在大家心中。

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