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吳文忻離世丨選香港小姐奪季軍入行 轉戰電影圈被王晶封殺？ 曾被批有「剋夫」鼻成整容代言人

影視圈
更新時間：15:34 2026-06-09 HKT
發佈時間：15:34 2026-06-09 HKT

吳文忻（Natalie）兩年前不幸癌病復發，今早（9日）在睡夢中於醫院安詳離世，終年51歲。吳文忻生前經歷過起起跌跌，24歲是從美國新澤西州立羅格斯大學畢業後，原打算返港參加新秀，最終因為比賽停辦，轉而報名《1998年度香港小姐競選》，並奪得季軍。

吳文忻從選美起步

吳文忻踏入娛樂圈後，發展一般多演閒角，曾演出《勇探實錄》、《街市的童話》及《功夫足球》等劇集，在2000年的劇集《京城教一》中飾演「譚雪」，嶄露頭角。吳文忻淡出幕前多年，於2020年曾復出客串ViuTV劇集《熟女強人》，飾演「鄭太」一角。

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吳文忻曾轉戰大銀幕

吳文忻離巢TVB後曾轉投電影圈，演出逾20部電影，包括《跑馬地的月光》、《偷吻》、《情迷大話王》、《我愛夏日長》等。吳文忻亦曾挑戰驚慄片與警匪題材，如《35米厘兇心人》、《新紮師姐》系列、《飄移凶間》、《死心不息》等。

不過吳文忻在電影圈發展期間，因為直率敢言的性格，意外得罪導演王晶。在拍攝2001年導演王晶執導，黎明和張栢芝主演的《情迷大話王》時，與王晶發生過節。當年吳文忻在節目《問題娛樂圈》中，點名同場的周汶錡不承認曾經整容，因而引起王晶不滿，向吳文忻及其經理人公司發出全面封殺令。吳文忻去年圓夢推出歌曲，並在《新城勁爆頒獎禮2025》上獲得「勁爆我撐新人獎」獎項。

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吳文忻被批鼻形「剋夫」

吳文忻於2007年與著名堪輿學家蘇民峰合作，主持有線電視玄學節目《「峰」生水起精讀班》，吳文忻在節目中，曾被蘇民峰師傅指鼻形有「剋夫」之相，而吳文忻亦曾被監製李添勝叫她整鼻。其後吳文忻於2006年為蕭定一旗下的美容公司任代言人，收取100萬元酬勞赴韓國接受多項整容手術。

吳文忻當年到韓國接受六項整容手術，包括削骨勾鼻手術、祛斑療程、臀部及腰部溶脂手術、注骨膠原豐唇，以及從手臂及大腿抽脂注入額頭。吳文忻又在下巴、眉頂、下顎、眼角注射肉毒桿菌。吳文忻曾在節目中提到整容話題，指當時遇上契機又獲得贊助，加上不用在身上添加任何不屬於自己的外來物，只是在身上抽脂，便一拍即合，即為首位代言整容藝人。

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