Coffee林芊妤證電視台多人玩小圈子 曾演《金枝2》避談龔嘉欣是非 爆有人扮被恰裝可憐

Coffee林芊妤今日（8日）現身尖沙咀出席活動。早前梁嘉琪大爆拍攝TVB劇集《金枝慾孽貳》時遇女星「指指點點」，矛頭直指龔嘉欣。曾參演該劇的Coffee今日（8日）受訪亦被問到當年拍劇時的是非，更大爆電視台有「小圈子」文化！同時，她亦大方回應了早前自家品牌宣傳照的「走光」疑雲，以及分享照顧患病家人的近況。

Coffee談《金枝慾孽貳》是非

梁嘉琪早前接受訪問時，大爆當年在橫店拍《金枝慾孽貳》有女星在片場「指指點點」，網民紛紛猜測嫌疑人之一是龔嘉欣。當年曾在該劇做宮女、飾演龔嘉欣下屬的Coffee，被問到此事時表示過去了的事不想再講，認為大家都應該成熟了很多。她謂大家對每件事都有主觀的感覺，自己當時只是求做好本份。

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Coffee爆電視台多「小圈子」

不過，Coffee隨後大爆當年在TVB時見證「小圈子」文化，表示：「我覺得電視台都有好多人玩小圈子，就算我哋宮女入面都會見有，我都好慘，因為我個樣可能比較兇狠，人哋會覺得我應該係恰人嗰個，但其實唔係我，我係俾人恰嗰個。即係可能佢扮可憐，又搞到啲人覺得好似我恰佢，但佢喺其他人面前又好似同我冇嘢。」

Coffee笑指自己性格「戇居居」，見到別人柔弱就會衝出去保護對方，結果最後自己就成為受傷的人：「即係自己做咗冤大頭，俾人話嗰個反而係我。你問我嗰陣時有冇聽到啲咩，我都有，但過咗咁耐我都唔會再講，識我嘅朋友都知，我唔講人是非。」提到龔嘉欣，Coffee表示認識對方很多年，雖然已好久沒有見面，但覺得對方現在成熟了很多。

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Coffee親解美照走光疑雲

除了劇集是非，早前Coffee為自家品牌拍攝宣傳照時，當中一張相片下體惹來走光疑雲。對此，Coffee大方澄清，指自己發布前有把關，不覺得相片性感，並強調內衣款式普通且以舒適為主。她解釋道：「可能係個摺位，唔係走光，好小事！」她又笑言現在經濟環境不好，所以自己親自出動做Model宣傳，同時亦多謝大家讚她身形OK。

工作忙碌之餘，Coffee亦透露最近不幸病倒。她表示因為老公、兒子及女兒早前「病完又病」，自認抵抗力強的她撐到第四次才終於「中招」。她坦言女兒生病時最令她心痛擔憂，因為自己每晚也要起身餵奶，見到女兒病到把聲變了，又唞不到氣，幸好最後沒有發燒，現時正慢慢康復中。

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