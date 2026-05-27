Coffee林芊妤最新內衣福利圖陷走光疑雲  內褲極高衩疑露敏感部位  親理品牌IG老貓燒鬚

現年36歲的林芊妤（Coffee），自2018年與圈外男友翟志榮結婚並誕下兒子翟德彥（彥彥）後，一直專心相夫教子及發展個人瑜伽事業。兩公婆於2021年曾再度造人成功，可惜不幸流產；直到去年5月再傳來喜訊，期間卻因檢查發現BB的第13條染色體有異常，令Coffee一度擔憂得哭成淚人。幸好經歷重重波折，她於去年11月終順利誕下寶貝女，湊成一個「好」字。

Coffee陷走光疑雲

在IG坐擁逾百萬粉絲的Coffee，於2019年創立瑜伽運動品牌「CoffeeSweat」並取得極大成功。近日，她向粉絲宣布將「親自落場」管理CoffeeSweat的IG帳號，更極有誠意地大派福利，上載了一張極度性感的宣傳照。照片可見，這位兩子之母的近況極佳，顏值絕對處於巔峰狀態。她面部皮膚緊緻又有光澤，流露出滿滿的自然「女神光」，配上甜美笑容，極度吸睛。相中Coffee穿上自家品牌的內衣，豐滿的上圍一覽無遺，極盡誘惑；不過，由於下身僅穿著一條高衩內褲，設計實在太過性感火辣，惹來網民熱烈討論，更疑似展露了部份敏感部位，引發走光疑雲。

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Coffee誕下二胎身心煎熬

雖然如今在鏡頭前光芒四射，但其實去年11月剛誕下第二胎後，Coffee亦經歷過一段身心煎熬的日子。她曾自爆因產後受荷爾蒙影響，情緒陷入低落，更不小心將脾氣發洩在兒子彥彥身上，甚至在愛兒面前崩潰落淚。

Coffee曾發大仔脾氣

Coffee離開醫院停服止痛藥後，剖腹傷口的痛楚隨即襲來。伴隨而來的還有胸部開始上奶、像石頭般激烈脹痛的不適，以及每日三小時餵人奶的機械式疲勞轟炸，Coffee一照鏡看着肥胖的自己十分低落，要照顧妹妹還要顧及兒子感受又感到極度無力，看到兒子有一大堆功課更非常厭惡。一次彥彥某天因為學校有課外活動，傍晚6時半才回到家，卻發現足足有8本功課未做，令她心情相當焦急。吃過晚飯後，她立刻陪兒子趕工，一直做到晚上9時。此時疲憊的彥彥開口問做完功課可否看電視，身心俱疲的Coffee當下便一口拒絕：「當然不可以！你做完已經10時多了還想看電視！」。

Coffee在大仔面前嚎哭

彥彥聽到後馬上發脾氣，直指媽媽說話態度差。這句說話猶如觸動了神經，Coffee當刻忍不住在兒子面前痛哭出來。事後她深感後悔，坦言功課多並不是兒子的錯，他已經很努力，而自己本可以用更好的語氣去解釋，無奈當下一刻卻將整天的低落情緒順勢發洩了出來。平復過後，Coffee亦有向彥彥解釋自己產後的情況，希望能得到兒子的原諒及多加理解。

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