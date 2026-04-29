林芊妤重提眾籌風波替張繼聰不值 濱口愛子唔怕減家用撐坤哥自資出歌

林芊妤（Coffee）、吳業坤（坤哥）太太濱口愛子等出席電影《穿PRADA的惡魔2》首映禮（28日），對於癌末中學體育老師陳Sir的太太，於3月時起發起私人眾籌醫藥費，豈料畀網民揭發陳Sir一家生活極度富裕。有份捐錢支持陳Sir的Coffee重提事件，自感「好尷尬」。

Coffee︰不能次次叫人眾籌

Coffee形容，平時有人在網上尋貓狗也會叫她幫手出Post，當時收到有人求轉發陳Sir患癌眾籌一事，當刻也想了很久，自不應該這樣做，皆因每日都有好多人患病或離世，不能次次叫人眾籌，故拒絕對方出Post。Coffee身為媽媽，知道陳Sir的孩子剛出世，故私下捐錢。談到網民讚她做法妥當，相反張繼聰未有了解事情，而轉發呼籲眾籌，Coffee直言沒有了解太多，認為張繼聰好無辜，稱對方只想幫人，出於好心。

濱口愛子返日賞櫻

吳業坤日籍太太濱口愛子，對於老公離開TMG唱片公司，她支持老公。有說吳業坤自資出歌，她不擔心影響生活質數，老公會努力工作，笑說家用不會減少。提到她在網上平台影片中表稱想返日本，她解釋想睇櫻花，形容自己十分享受香港的生活，著外界不用擔心。提到4月18日吳業坤36歲生日，她指老公正日生日要開騷，故提前一日慶祝。提到老公生日願望首要不是當爸爸，她指生仔計劃會延遲，自己不心急，照顧愛犬為先。