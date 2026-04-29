Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

林芊妤重提眾籌風波替張繼聰不值 濱口愛子唔怕減家用撐坤哥自資出歌

影視圈
更新時間：12:44 2026-04-29 HKT
發佈時間：12:44 2026-04-29 HKT

林芊妤（Coffee）、吳業坤（坤哥）太太濱口愛子等出席電影《穿PRADA的惡魔2》首映禮（28日），對於癌末中學體育老師陳Sir的太太，於3月時起發起私人眾籌醫藥費，豈料畀網民揭發陳Sir一家生活極度富裕。有份捐錢支持陳Sir的Coffee重提事件，自感「好尷尬」。

Coffee︰不能次次叫人眾籌

Coffee形容，平時有人在網上尋貓狗也會叫她幫手出Post，當時收到有人求轉發陳Sir患癌眾籌一事，當刻也想了很久，自不應該這樣做，皆因每日都有好多人患病或離世，不能次次叫人眾籌，故拒絕對方出Post。Coffee身為媽媽，知道陳Sir的孩子剛出世，故私下捐錢。談到網民讚她做法妥當，相反張繼聰未有了解事情，而轉發呼籲眾籌，Coffee直言沒有了解太多，認為張繼聰好無辜，稱對方只想幫人，出於好心。

濱口愛子返日賞櫻

吳業坤日籍太太濱口愛子，對於老公離開TMG唱片公司，她支持老公。有說吳業坤自資出歌，她不擔心影響生活質數，老公會努力工作，笑說家用不會減少。提到她在網上平台影片中表稱想返日本，她解釋想睇櫻花，形容自己十分享受香港的生活，著外界不用擔心。提到4月18日吳業坤36歲生日，她指老公正日生日要開騷，故提前一日慶祝。提到老公生日願望首要不是當爸爸，她指生仔計劃會延遲，自己不心急，照顧愛犬為先。

答問題送豐富禮品↓

答問題送豐富禮品↓

最Hit
70後中女約會嫩男食$3200大餐 高調曬單稱「三觀不合」秒速封鎖掀議 女事主突改口稱「與閨蜜幻想」｜Juicy叮
70後中女約會嫩男食$3200大餐 高調曬單稱「三觀不合」秒速封鎖掀議 女事主突改口稱「與閨蜜幻想」｜Juicy叮
時事熱話
5小時前
特級怨種︱野蠻阿婆護短「熊孩」孫狂罵司機 天津漢2年發同一片835次訴不公
特級怨種︱野蠻阿婆護短「熊孩」孫狂罵司機 天津漢2年發同一片835次訴不公
奇聞趣事
2026-04-28 07:30 HKT
96歲「美艷親王」羅艷卿現身壽宴 巨型鑲鑽翡翠套裝雍容華貴 曾揭「慳出一條街」致富之道
96歲「美艷親王」羅艷卿現身壽宴 巨型鑲鑽翡翠套裝雍容華貴 曾揭「慳出一條街」致富之道
影視圈
4小時前
以同理心點亮不平凡 師生並肩跨越成長障礙 匡智張玉瓊晨輝學校六度榮膺行政長官卓越教學獎 陪伴學童綻放閃亮人生 點亮不平凡的軌跡：信念驅動創新改變
教育資訊
5小時前
落難手機龍頭成功轉型發「光」 諾基亞股價16年高 專家解讀光通訊市場前景大｜星市攻略
落難手機龍頭成功轉型發「光」 諾基亞股價16年高 專家解讀光通訊市場前景大｜星市攻略
投資理財
8小時前
19萬買中山車位！港爸疑中「內地睇樓團」水魚局 天價尾數竟要「現金地鐵站交收」｜Juicy叮
19萬買中山車位！港爸中「內地睇樓團」水魚局 天價尾數竟要「現金地鐵站交收」｜Juicy叮
時事熱話
2小時前
《正義女神》大結局劇透 佘詩曼為繼女上庭對抗陳煒 「高成彬」下場曝光因母成魔？
《正義女神》大結局劇透 佘詩曼為繼女上庭對抗陳煒 「高成彬」下場曝光因母成魔？
影視圈
16小時前
灣仔街坊麵包店$10三個菠蘿油 「時光倒流價」引熱議：都唔知有冇錢賺  店員親解平價有理由！
灣仔街坊麵包店$10三個菠蘿油 「時光倒流價」引熱議：都唔知有冇錢賺  店員親解平價有理由！
飲食
22小時前
內地客呻西貢食海鮮一肚氣？自購海鮮餐廳代加工 不滿「失蹤式上菜」被當隱形人 網民：本地人都不會去
內地客呻西貢食海鮮一肚氣？自購海鮮餐廳代加工 不滿「失蹤式上菜」被當隱形人 網民：本地人都不會去
飲食
21小時前
米雪胞妹蘋果罕露面氣質不輸明星家姐 讀過藝訓班卻未入行 雪梨女兒曾爆從事一類工作？
米雪胞妹蘋果罕露面氣質不輸明星家姐 讀過藝訓班卻未入行 雪梨女兒曾爆從事一類工作？
影視圈
5小時前