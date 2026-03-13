抗癌中學阿Sir眾籌被揭生活奢華求新手機？張繼聰竟受牽連 Coffee曾捐錢：估唔到件事發酵到咁

40歲港爸兼體育老師陳Sir（Fox）今年先後確診克隆氏症和第4期擴散性腺癌（Adenocarcinoma），體重暴跌55磅至117磅。陳Sir的太太Natalie近日在IG和Threads發文，指老公的有薪病假預計至今年5月會結束，由於醫療費「漫長且昂貴」，包括未來的標靶藥物、醫生診金、其他治療等，為家庭帶來沉重的經濟負擔：「我們決定發起這次私人募捐，希望能為家裏減輕財政壓力，讓Fox和我能夠毫無後顧之憂，集中所有意志對抗病魔。」

陳Sir一家悲慘事件出現神逆轉

陳Sir一家的悲慘事件曝光後，不少網民向他們伸出援手，藝人張繼聰亦曾於IG轉發Natalie的帖文兼呼籲大眾人幫手：「加油，一切會好，希望大家幫手」；Coffee林芊妤亦於IG收到一位fans私訊，告之其朋友患病情況，希望她於社交網呼籲fans捐錢籌醫藥費。不過有網民發現，陳Sir一家住大屋兼生活奢華，Natalie的IG更發現周身名牌，愛用HERMES、Chanel、LV及Loewe等名牌包包，還愛戴Cartier以及Chaumet等名貴首飾，於是紛紛留言喪鬧二人，更何解要公開眾籌醫藥費。

相關閱讀：海俊傑太太莫家慈離世丨曾落淚緊急呼籲為妻眾籌惹迴響 可供移植來源屬「屍肝」 籌百萬救不回摯愛

疑似Natalie拍攝home tour片曝光

雖然陳sir曾辯稱是「深圳A貨」，不過依然平息不了民憤，更有網民翻出疑似Natalie拍攝的home tour短片，片中所見獨立屋面積超大，還有人核對Natalie跟親友的聚會照兼留言：「同條片match度，似係佢哋或家人間屋。」結果陳Sir夫婦再度被狙，有人說：「請問可唔可以幫忙勸喻太太過返所有錢比受害嘅媽媽們？」、「祝你早日康復。但叫你太太停咗眾籌先啦！」、「掛牆鐘都三千幾蚊，你哋仲同陳sir擔心醫藥費？」、「認真，我好同情你患病嘅遭遇，但我真係好不恥你老婆嘅眾籌行為，深圳貨就肯定冇人信，因為賣咗你間屋已經可以幫你醫到病，其實我都覺得你應該睇清楚你老婆份人，寧願出嚟眾籌都唔願賣佢啲嘢幫你籌錢，咁樣都叫共患難咩？」、「係咪真係需要向網絡上面嘅陌生人籌款？奉勸大家發放自己嘅善心之前睇清楚，唔好咁輕易將自己辛辛苦苦搵返嚟嘅錢捐出去。」、「屋企咁大咁豪華。」、「香港仲有好多低層嘅重症患者好需要錢㗎，其實你應該優先幫嗰啲人去籌錢先，真係唔好跟車太貼。」

張繼聰曾於IG轉發帖文受牽連

曾於IG轉發帖文的張繼聰亦受牽連，有人留言：「喂，老老實實啦，你咁樣幫佢知唔知佢家底有幾多？你啲fans一窩蜂去眾籌。」、「冇人話佢假病，但呢個家底要眾籌咩？一隻Cartier手鈪22萬夠平民用大半年。唔好好心做壞事喎」、「驚你人善意被濫用。」、「跟車太貼。」

Coffee林芊妤亦在IG限時動態貼上與聲稱是陳sir友人的對話，對方明言希望借用Coffee林芊妤的力量，呼籲fans們一齊募捐，但Coffee林芊妤婉拒並稱要向fans負責，所以只以私人性質捐錢，其後Coffee林芊妤還說：「不過當時亦知道佢有一個11個月大嘅BB，作為一個啱啱生完BB嘅我嚟講，我覺得感同身受所以我就自己捐咗錢，同埋留咗個言畀佢哋，想鼓勵佢哋一家人。但估唔到今日件事會發酵到咁樣，而我當時俾嘅只係小小嘅心意，好啦～希望大家都身體健康，其他嘅我就唔回應啦。」

相關閱讀：美國男星James Van Der Beek大腸癌病逝 親友發起眾籌活動 名導史提芬史匹堡與太太捐出19.5萬港元

陳Sir希望獲贊助逾萬元最新型號電話

後來還有人發現陳Sir在IG限時動態出po，希望可以獲SAMSUNG贊助一部逾萬元的最新型號手提電話並揚言出院後會轉會：「其實我呢期睇中咗呢部高科技用嚟學AI。」有人留言喪鬧：「你想私家咪自己比錢，仲咩用病作為賺錢工具，消費人嘅善心去搞眾籌？？你仲叫Samsung送手機？！你自己都有錢買手機啦下話，想食咩藥，叫老婆變賣啲袋咪得。你哋銀行都有錢啦，扮咩吖。 人在做，世人在看。」事件於threads不停發酵，陳太Natalie先在IG刪除所有負評，其後再將IG和Threads設定為不公開，結果大批網民湧到陳Sir的IG留言，而陳Sir對上一次出po是二日前，他稱：「身體在抗議，呼吸在急促，但我告訴自己：黑隆岩將軍，不能認輸。」葉蒨文（Sophie）亦有留言打氣，陳Sir不忘說：「如果女神都可以幫我share就太好啦。」有網民立即提醒葉蒨文：「你唔好畀佢呃到呀，女神。」