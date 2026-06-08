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中年好聲音4 | 卓猷燕陷出局邊緣 開場已甩Beat肥媽提場救亡 網民批「四無」選手純飆高音？

影視圈
更新時間：16:30 2026-06-08 HKT
發佈時間：16:30 2026-06-08 HKT

近日播出的《中年好聲量4》「安歌之夜」戰況激烈，然而賽前被視為實力唱將之一的卓猷燕，今集表現失準，她選唱了許志安的《世紀末煙花》，但甫開口便立即甩Beat，節奏混亂，情況讓台下的評審肥媽看得相當肉緊，更忍不住出手為她打拍子提場，非常尷尬。卓猷燕在台上的演繹充滿力量，肢體動作甚多，但似乎過於肉緊，全程青筋暴現，面容扭曲，與歌曲本身浪漫而略帶悲傷的氛圍格格不入。

卓猷燕表現失準開場已甩Beat

卓猷燕的演出結束後，評審們毫不留情地指出其問題所在。海兒直指她唱歌時過分緊張，而且太多誇張的大動作，完全破壞了歌曲的意境，甚至有點「唱低了」的感覺。而周國豐批評更為直接，直指她的咬字有嚴重問題：「尤其頭兩句如果我唔睇歌詞，我唔知你唱乜。」肥媽亦補充，卓猷燕因為太緊張，導致演唱時連拍子都抓不準，浪費了一把好聲音。雖然最終她獲得83分，未至於即時淘汰，但已進入待定區。

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網民批卓猷燕唱歌用力過猛咬字不清

節目播出後，網民隨即在討論區掀起熱議，大部分人都對卓猷燕的表現感到失望，甚至預計她將會被淘汰。有網民狠批她「無顏值、無咬字、無歌詞、無音準」，只有「爆音」。亦有不少人認為她用力過猛，感覺「over咗」，留言指「可唔可以快D出局，獲獲唱到青筋都現晒，面容扭曲」、「欣賞佢好認真，但呢首真係失準」。其中一位網民更發表長文，認為卓猷燕雖然對唱歌有熱誠，但最近幾次都表現過火，而且走音、咬字問題頻生，過分追求飆高音而忽略了歌曲本身。

比賽常客卓猷燕曾獲周杰倫賞識

現年45歲的卓猷燕，其實身經百戰，是歌唱比賽常客，她任職房地產公司董事。早在13歲時，她已參加新加坡的英語選秀節目《新人榜》；2004年，她在《新加坡偶像》中過關斬將，最終勇奪季軍。至2017年，她參加內地《中國新歌聲2》，憑著獻唱《不能說的秘密》，同時獲得周杰倫、那英和劉歡三位星級導師的青睞，最終更成功加入周杰倫的戰隊。如今她表現失準，被網民預測會提早出局。

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