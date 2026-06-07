中年好聲音4丨許志安車婉婉世紀合體對唱《會過去的》 任評審聽周志康唱歌憶亡母

無綫（TVB）歌唱節目《中年好聲音4》戰況越來越激烈！最新播出的「安歌之夜」上半場賽事成為網民熱話，大會特別邀請了許志安擔任嘉賓評審，並由資深傳媒人查小欣、形象顧問兼歌手馬天佑出任「知音人」點評十四強選手。今集參賽者齊齊挑戰許志安90至千禧年代的經典神曲，除了選手表現亮眼，許志安與車婉婉久違同台合唱《會過去的》，更是勾起無數觀眾的集體回憶，掀起全晚高潮！即睇今集《中年好聲音4》精華亮點。

許志安車婉婉世紀合體唱《會過去的》

節目一開播即為觀眾送上最大驚喜，嘉賓評審許志安與主持車婉婉驚喜合體，完美演繹經典對唱情歌《會過去的》，默契十足的表現讓全場觀眾歡呼聲不斷，掌聲雷動。看見一班參賽者要在自己面前挑戰「安歌」，許志安亦大方分享台上演唱的減壓貼士，笑言最重要是放鬆心情：「當自己喺屋企沖緊涼嘅心情唱就最好、最自然。」成功為現場緊張的氣氛稍微降溫。

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周志康唱《一步一生》許志安感同身受憶亡母

打頭陣出場的周志康（細孖）今集大打溫情牌，在太太、兩名女兒及父母親身到場打氣下，以沉穩紮實的「靚中音」獻唱《一步一生》。完美發揮不僅獲得評審海兒及張佳添的一致讚賞，背後的故事更令人動容。

周志康表示此曲是特別送給母親，感謝她一直以來提供最大的情緒價值，更哽咽道：「佢好支持我做任何嘅嘢，佢每一日都重播我唱歌片段。」這番話深深觸動了許志安。安仔憶述當年每次錄好新歌，都會第一時間讓母親「先聽為快」，即使是《翻騰》、《反正經》等節奏強烈的快歌，母親雖然未必聽得懂，但依然會大讚好聽。兩人的母子情故事引起強烈共鳴，場面感人。

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「小野貓」蔡宓婕《爛泥》大爆發

一向形象充滿正能量的「小野貓」蔡宓婕，今集挑戰自我，選唱演繹愛情中卑微姿態的《爛泥》。她開首以清唱帶入，隨後以層遞式爆發將負面情緒完美釋放，展現出「能收能放」的高超唱功。

評審張佳添聽後忍不住拍手叫好，大讚她演出一個「爽」字，不僅低音處理得宜，其胸腔共鳴（Chest Voice）更是極具感染力，更笑言若節目設有「最佳胸腔獎」，絕對非她莫屬。性格樂觀的宓婕笑指，平時雖然是一隻「很Cute的小貓咪」，但偶爾也會有負面情緒，今次正好將這些情緒轉化為演唱的養分。

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配音員陳旭培表現緊張似機械人

至於在上個回合憑廣東歌《心酸的情歌》勇奪MVP的「靚仔配音員」陳旭培，今集以《我的天 我的歌》出戰。有別於原曲的失戀意境，他將歌曲重新解讀為「一段逝去的友誼」。不過，可能因為背負著MVP的光環，陳旭培演出時難掩緊張，更被評審肥媽（Maria Cordero）一語道破，指他一邊唱一邊Un住數拍子的模樣「似足機械人」，成為賽事中的一個小插曲。