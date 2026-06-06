許志安10月紅館演唱會獲鄭秀文力撐 親解暴瘦之謎 李彩華自爆獲00後小鮮肉追求丨公益金

群星匯聚為善事不遺餘力！許志安、譚俊彥、陳展鵬、姚焯菲、李彩華、何嘉莉、俞可程，以及魔音女團（宋宛穎、倪樂琳、莊子璇、喬美莎、倪嘉雯、盧映彤）等，今晚（6日）齊齊為慈善節目《萬眾同心公益金》傾力演出，場面星光熠熠。

許志安打頭陣獻唱經典親解「暴瘦」傳聞

當晚由許志安（安仔）打頭陣演出，一連獻唱《一步一生》、《二人行一日後》及《信天翁》多首經典金曲，聽出耳油。早前有報導指許志安身形暴瘦，引發歌迷關注。對此，他親自解開暴瘦之謎，表示自己一直有保持做運動和控制飲食，並不覺得自己過瘦：「可能早前宣傳新歌時壓力比較大。既然有人覺得我瘦了，上個月 BIG FOUR 在馬來西亞開騷時，我就放心去食，現在已經食肥了不少！」

許志安透露，現時在家中會盡量吃得清淡。被問到是否跟隨太太鄭秀文（Sammi）的健康餐單時，他笑言：「不是，和朋友出街食飯乜都食。但我對味精敏感，在街外食飯容易臉腫和頸痛，所以在家時會食得清啲。」

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許志安再戰紅館爆鄭秀文給貼士

提到樂迷最關心的演唱會消息，許志安落實將於今年10月登陸紅館開演唱會！這亦是他相隔11年後，再次舉辦的個人大型售票演唱會。許志安表示目前正與監製和導演密集開會商討演唱會流程：「除了必唱的經典舊歌外，部分歌曲也會重新編曲，希望讓入場觀眾有新鮮感和驚喜。」

為了呈現最佳狀態，許志安打算提早進行排舞，讓自己對舞步更加熟練。不過他幽默地表示，自己無法應付「蜈蚣彈」這類高難度動作：「這些留給張衛健去做吧！」問到太太鄭秀文有沒有給予意見或指導，許志安甜笑指鄭秀文只有簡單而窩心的鼓勵：「她叫我『真心努力唱』。」

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李彩華重返樂壇將舉辦演唱會

同場的李彩華（Rain）與馬天佑、張新悅、何嘉莉及 YS Group 合作獻唱串燒歌。李彩華表示能夠兼顧唱歌與做善事，感到非常開心。她提及早前在方力申演唱會上，與陳曉東等人驚喜合唱，勾起了無數青春回憶，坦言演唱會後幾日依然感到「血脈沸騰」。

這次演出再次燃起她的音樂火花，李彩華笑言現正積極四出收歌，渴望在樂壇上再次發光發亮，並向歌迷大派定心丸，透露有計劃於今年內舉辦個人演唱會。

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李彩華承認獲「00後」小鮮肉追求

除了音樂事業有新動向，李彩華的感情生活亦備受關注。最近她在訪問中提到不介意與「小鮮肉」拍拖，卻被眼利的網民翻出舊帳，指她多年前曾表明抗拒與比自己年輕的男士發展。

對於網民的「考古」，李彩華笑指自己早就忘記講過如此「大逆不道」的說話：「以前的確比較喜歡大過我的男仔，但現在又覺得小鮮肉可以俾到好多『情緒價值』我。」被問到能接受多大的年紀差距時，李彩華態度開放地回應：「成年就可以！當然都是先做朋友，有感覺才有下一步。」她更大方自爆目前不乏追求者：「現在都有小鮮肉追求我，有啲是06、07年（出生）的男仔呢！」

陳展鵬、譚俊彥壓軸登場

陳展鵬、譚俊彥和張振朗為當晚的節目擔任壓軸演出嘉賓。譚俊彥笑指同場的陳展鵬是「唱歌擔當」，有他在場就完全不用擔心；而陳展鵬則謙稱大家都是多才多藝。談及同場演出的年輕女團，譚俊彥透露曾問過11歲的女兒是否有興趣組女團，卻被太太勸阻。他表示女兒其實對舞台劇更有興趣，更笑指女兒當日與弟弟一起擔任主持，比他這個做爸爸的還要忙碌。

提到陳展鵬與譚俊彥早前在清談節目《夫妻肺片》中大談夫妻相處之道，節目中的「致電老婆環節」引發不少熱話。陳展鵬致電太太單文柔時「口供不夾」，更被老婆大爆當年沒有正式求婚！對此，陳展鵬笑言最初沒想過節目要即場打電話，甚至搞笑反問監製「不打電話是否無騷錢」。不過他解釋，事後其實有特意飛到英國補辦求婚，只是未必能完全滿足太太的要求。他幽默表示：「求婚很少會問其他人意見，蕭正楠都求了幾次婚才成功啦！」並笑稱不會再補求婚，就算補也是補其他事，凡事要「向前看」。

至於同場的譚俊彥則表示，完全不擔心在節目中致電太太，更笑指太太看完節目播出後，反而自嘲聲音聽起來「很老、似男人」，夫妻互動相當惹笑。

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