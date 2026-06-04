譚俊彥11歲大女暴風式成長 與仙氣媽媽十足餅印證基因強大 只有一特徵似爸爸？

視帝譚俊彥與內地女星任祉妍於2015年結婚，育有一子一女，組成幸福的四口之家。近日譚俊彥為大女譚晴慶祝11歲生日，並分享了多張溫馨的家庭照。相中可見，一家人圍著精緻的生日蛋糕，氣氛樂也融融。媽媽任祉妍的凍齡美貌成為焦點外，囡囡譚晴遺傳了父母的優良基因，樣子可愛，顏值極高，除了眼睛像爸爸外，與仙氣媽媽十足餅印。

譚俊彥囡囡完美遺傳父母基因

從譚俊彥分享的相片可見，主角譚晴坐在生日蛋糕前，臉上掛著燦爛的笑容。這個蜂蜜主題的蛋糕上插著「11」字樣的蠟燭。譚晴留著一頭烏黑長髮，紮起雙馬尾，顯得青春活潑。她戴著一副圓框眼鏡，流露出文靜氣質，而最搶眼的莫過於她口中的牙套。即使正在箍牙，譚晴亦毫不吝嗇地展露笑容，對著鏡頭擺出托腮、舉V等可愛甫士，可見她對自己的外貌充滿自信。譚晴的五官精緻，舉手投足間散發著少女味，網民紛紛大讚譚晴漂亮，可以繼承父母的演藝事業。

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靚媽任祉妍外貌年青凍齡

除了可愛的壽星女譚晴，媽媽任祉妍的狀態也讓人驚艷。在其中一張合照中，任祉妍與一對子女緊緊相擁，她將頭髮編成兩條麻花辮，打扮年輕。雖然已是兩孩之母，但她的皮膚依然緊緻白滑，臉上看不見一絲歲月的痕跡，保養得宜。她望向鏡頭時的溫婉笑容，氣質出眾。她發文寫道：「初生時的濃烈未減，每分每秒你都帶著燦爛和無畏、篤定和夢想，盡情的生長.. 11年、132個月、4018天」，精確計算著女兒成長的點滴。她鼓勵女兒勇敢面對成長的挑戰，並溫柔地承諾：「我不會期待答案，只願你堅定向後，用你喜歡的方式讓花成為花，讓樹成為樹。我們將會是這條成長之路上最堅定的支持者！」

譚俊彥與老婆拍劇結緣

任祉妍與譚俊彥於2013年因合作內地劇集《冰酒窩》而結緣，擦出愛火。婚後任祉妍淡出幕前，專心相夫教子，隨丈夫回港定居。原來任祉妍也是一位高材生，她早年在北京打拼，其後遠赴新加坡升學，以全系第一名的優異成績，畢業於新加坡南洋理工大學的戲劇系，是一位美貌與智慧並重的才女。回流內地後，她曾參與電視劇及話劇演出，只是為了家庭毅然放棄演藝事業，成為老公譚俊彥最強後盾。

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