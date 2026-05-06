鄭秀文罕晒龐大家族合照提早慶母親節 年邁媽媽輪椅出入富貴Look曝光 獨欠老公許志安？

樂壇天后鄭秀文（Sammi）向來重視家庭，近日提早為媽媽慶祝母親節，並罕有地在IG分享溫馨的家庭大合照，場面熱鬧。從相片可見，她與十多位家人圍著一張大圓桌吃飯，家族相當龐大。鄭秀文站在媽媽身後，而鄭媽媽則穿上綠色外套，戴上玉器與珍珠頸鏈，雍容地坐在正中央。鄭秀文為了保護家人私隱，細心地用可愛的貼圖遮住了所有家人的臉孔，只露出自己的樣子，但相中似乎未見老公許志安的身影。

鄭秀文推輪椅技術有進步

鄭秀文在帖文中透露，她一家人提早為媽媽慶祝母親節。她更笑言自己現在推輪椅的技術非常好，「一家人提早為老媽慶祝母親節。她現在外出大都會用上輪椅，因legs（下肢）比較乏力，幸好她並沒失去外出雅興。我現在推她的輪椅也非常有技術，轉彎窄巷都完全冇問題。哈！」

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鄭秀文罕晒家庭照提早慶祝母親節？

鄭秀文媽媽2024年曾入院

其實鄭秀文自2020年經歷喪父之痛後，她更加珍惜與媽媽相處的時光。近年鄭媽媽因年事已高，行動變得不便，需要以輪椅代步。2024年10月，鄭媽媽更曾一度入院，當時鄭秀文非常憂心，幸好最後有驚無險。鄭秀文媽媽精神奕奕地出席家庭聚會，相信令家人放心不少。

在為母親慶祝後，鄭秀文隨即又要投入工作。她表示慶祝完畢後，翌日便要繼續「閉關」，為即將舉行的啟德演唱會做準備，足見她對事業的投入。

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