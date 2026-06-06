海俊傑喪妻後神隱多時呆站街頭被捕獲 身形再暴瘦惹網民心痛 老婆莫家慈去年急性肝衰竭離世

海俊傑的化妝師太太莫家慈去年因急性肝衰竭不幸離世，令海俊傑備受打擊，悲痛欲絕。事隔多月，他強忍傷痛，曾於今年三月復出幕前，並透露到內地拍攝短劇，似乎希望透過工作慢慢走出陰霾。然而，近日有網民在街頭偶遇海俊傑，其最新近況再度引起大眾關心。

海俊傑獨站街邊略顯憔悴

該網民於社交平台Threads上分享了數張照片，相中的海俊傑身穿白色T恤、黑色鬆身褲，頭戴白色鴨舌帽及眼鏡，打扮相當低調。他當時正手持外套，獨自站在街邊，神情略顯憔悴。雖然衣著寬鬆，但仍難掩其單薄的身形，手臂纖細，面頰亦略見凹陷，整個人看起來比今年3月公開露面時更為消瘦，讓粉絲看得相當心痛。

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海俊傑曾為莫家慈淚求換肝機會

海俊傑的太太莫家慈離世前，他曾聲淚俱下拍片為愛妻尋求換肝機會及經濟支援，惜最終北上求醫亦未能如願。喪妻後，他坦言為了不讓身邊人擔心，會積極調養身體，努力重投工作。這次被網民捕獲，大家除了關心他的健康，也為他的堅強打氣。

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分享照片的網民心疼地寫道：「真人真係好瘦，希望佢可以食多啲嘢，同埋開開心心。」並表示非常期待能再看到海俊傑的演戲和歌唱作品。帖文一出，不少網民也紛紛留言為海俊傑加油，希望他保重身體，早日真正走出傷痛。

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