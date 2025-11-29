海俊傑發文悼愛妻  27日下午離世家人陪伴在側平靜沒痛苦  喪禮安排稍後公布

1994年新秀冠軍海俊傑的化妝師老婆莫家慈（Effie），在今年11月8日驚爆患上急性肝衰竭，需要籌70萭元進行換肝手術，雖然當時得到古天樂、曾志偉與及天盟娛樂培哥的幫忙下，籌得所需要的款項。但27日《星島頭條》獨家報道莫家慈病逝，夫婦倆從此天人永隔。海俊傑在人生低潮時遇太太並寫了人生，他曾稱：「入行最大得着係認識太太Effie。」

今日（29日）海俊傑於IG發文悼念愛妻，並上載一張二人的行山合照，全文如下：

**懷念 莫家慈（Effie）**

致各位朋友們：

我的太太 莫家慈（Effie），於 2025年11月27日下午 3:30pm 安詳離世。她走得平靜沒有痛苦，在最後的時刻，她的至親們都有陪伴在側。

我們想向所有曾經幫助及關心 Effie 的朋友們，致以最深切的感謝。在她的生命裏，有幸能感受到大家的愛與關懷，這是她人生中最珍貴的禮物。如今，她終於可以放下一切的痛苦與困擾，得到永恆的安寧。

關於喪禮的具體安排，我們會稍後再在公佈。現階段希望大家能體諒，我們需要點空間及時間處理，抱歉暫時謝絕一切的查訪。感謝大家在這段期間的理解與支持。

願我至愛的太太安息，希望所有愛她的人，心中留著她溫暖的笑容。

** 莫家慈丈夫 海俊傑 敬上**

相關閱讀：海俊傑太太莫家慈離世丨曾落淚緊急呼籲為妻眾籌惹迴響 可供移植來源屬「屍肝」 籌百萬救不回摯愛



