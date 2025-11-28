海俊傑太太莫家慈離世丨曾落淚緊急呼籲為妻眾籌惹迴響 可供移植來源屬「屍肝」 籌百萬救不回摯愛

1994年新秀冠軍海俊傑的化妝師的老婆莫家慈（Effie）在今年11月8日驚爆患上急性肝衰竭，需要籌70萭元進行換肝手術，雖然當時得到古天樂、曾志偉與及天盟娛樂培哥的幫忙下，籌得所需要的款項，不過《星島頭條》昨晚（27日）獨家報道莫家慈病逝，夫婦倆從此天人永隔。海俊傑在人生低潮時遇太太並寫了人生，他曾稱：「入行最大得着係認識太太Effie。」

海俊傑曾聲淚俱下為太太籌醫藥費

海俊傑曾在IG直播直播中聲淚俱下為「急切換肝」的太太籌醫藥費，當時海俊傑神情凝重，強調自己不是騙子，真的是海俊傑：「我而家身處喺廣州中山大學醫院，附屬第一醫院，我太太患有急性肝硬化，錢銀上，我哋好好嘅朋友已經籌得70萬，但係我哋而家仲爭70萬，希望大家幫到幾多得幾多，因為每一分每一秒都係時間。」海俊傑越講越心酸，一度要拭淚抹鼻涕。

相關閱讀：海俊傑太太莫家慈離世丨攜手走過低谷成永訣 低潮期遇「可愛肥妹仔」改寫人生： 最大得著係認識太太

海俊傑與外母在醫院守候莫家慈

海俊傑當日的緊急呼籲曾惹來不少迴響，海俊傑和外母Julianne在廣州中山大學附屬第一醫院守候莫家慈，每日透過視像通話跟身在加護病房的莫家慈傾偈1小時，外母Julianne曾指女兒正等待肝源接受肝臟移植手術，並以「依家分秒必爭，亦係最緊張時刻」來形容現時情況。到了11月11日，海俊傑在IG撰長文，並公開一張與太太Effie緊握對方手的照片並說：「我太太因為身體狀況，早前被緊急送入瑪麗醫院，被確診為急性肝衰竭，經過同醫生嘅了解，佢個情況並唔樂觀，而我們一家一直住在內地，同屋企人商量後決定轉到廣州中山大學醫院附屬第一院醫治。」海俊傑指太太因出現變化要轉入ICU：「廣州院方亦以專業嘅方法處理及各方檢查治療，由於太太嘅情況比較嚴重，就喺佢留院入住後大概五天左右，病況出現好多未能預料嘅變化，需要轉到ICU作出緊急治療。」

海俊傑稱太太病情嚴重估算手術費50萬

海俊傑續說：「由於可能有機會配對，我亦都需要了解手術建議及醫療費用。醫院嘅收費透明度高，醫生認為太太的病情嚴重，醫院方面估算手術費50萬，但除手術費外其實亦都會繼續衍生不同嘅醫療項目費用，經初部計算前後至少要過百萬。由於我哋一家原有儲備已在耗損情況下，難以承擔持續增生嘅醫療費用，所以響心情好徬徨不安嘅情況下，好抱歉拍咗條片令到大家擔心。」

相關閱讀：海俊傑太太莫家慈離世 丈夫曾深夜拍片嚎哭望救愛妻 獲郭富城等人籌近80萬解困｜獨家

海俊傑曾計劃太太完成手術後返港治療

其後廖安麗代海俊傑交代太太近況，據廖安麗了解可供移植的「肝臟」來源，乃來自「屍肝」；連同手術費用，大約需要50-60萬人民幣。至於醫院ICU的每日收費，則由人民幣8000至30,000不等。而手術後之跟進收費，現時仍是未知之數。只知道香港/廣州來回關口接駁的私人營運「十字車」的收費，單程在講價後都需要$30,000。海俊傑曾計劃希望太太完成換肝移植手術後，可以盡快返回瑪麗醫院繼續接受治療。海俊傑又稱若然太太能夠逃過此劫，他日可以平安返回家中正常生活，必定會將大家的捐款之餘額退回，到時再看看大家建議如何處理，甚至在治療的過程中，海俊傑也打算披露所有支出，讓大家清楚知道捐款的用途。