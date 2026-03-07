海俊傑喪妻後首露面 談及亡妻泣不成聲 稱每晚見到愛妻站身旁：我見到佢係笑

海俊傑的化妝師老婆莫家慈去年因急性肝衰竭入院，曾一度海俊傑哭着拍片透露老婆需要北上換肝，需金錢上的支援，可惜最終等不及換肝便於去年11月離世，令海俊傑深受打擊。今日（7日）海俊傑現身活動，今次是他喪妻後首次公開露面。他身形消瘦不少，在接受訪問時談及亡妻，更一度泣不成聲，場面令人心酸。

海俊傑坦言情緒仍需時間平復

海俊傑透露是次慈善活動是早前接下的工作，而他為了履行承諾，即使未達百分百狀態，依然強忍悲痛出席，盡顯專業精神。他受訪時坦言，失去摯愛是人生最痛的課題，太太的離世曾令他整個世界崩塌。他透露早前曾與牧師及其表姐陳慧珊見面，更特意選擇在與太太結婚的地方相聚。海俊傑分享，牧師對他表示，與伴侶相守多年，在對方離世後出現抑鬱情緒是正常反應，恢復期更可能以年計算。

海俊傑重遇愛妻：晚晚見到佢

被問及有否夢見太太，海俊傑分享了一段奇妙的經歷。他表示並非發夢，而是感覺到太太每晚都站在床邊，臉上帶著笑容，這讓他感到莫大的安慰。海俊傑說不知是不是有幻覺，但他在沒有發夢的情況下，差不多每晚都見到太太在身旁，「我見到佢係笑。」他坦言，這份「相遇」讓他感到安慰，也讓他明白，走出傷痛需要時間。

他透露，至今仍會對著「太太」說話，表達愛意。至於遺物，他表示除了極具紀念價值的物品外，其他衣物等將會處理掉，並非不再懷念，而是目前「無力處理」。海俊傑表示，為了不讓關心他的公司老闆和朋友們擔心，他已積極調養身體，希望能盡快投入工作。早前他便曾到內地拍攝短劇，對這種新興的拍攝模式大感興趣。

