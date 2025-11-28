海俊傑太太莫家慈離世丨定居北京結識化妝師老婆 海俊傑曾是爛蒲浪子：最大得著係認識太太

1994年新秀冠軍海俊傑化妝師的老婆莫家慈（Effie）上月驚爆患上急性肝衰竭，急需要籌70萭元進行換肝手術，雖然得到古天樂、曾志偉與及天盟娛樂培哥的幫忙，籌得所需要的款項，其後海俊傑曾表示太太的情況並不樂觀：「希望大家可以繼續為我太太禱告，所有人都要身體健康。」不過《星島頭條》昨晚（27日）獨家報道莫家慈病逝，夫婦倆從此天人永隔。

海俊傑入行最大得着係認識太太Effie

海俊傑出道初期只推出專輯《微風中的海》後，隨即絕跡香港樂壇，他曾表示當年因年少無知不成熟，終日只顧玩樂兼去夜場識女仔，又不聽公司電話，經常因醉酒鬧事而見報，結果錯失了很多機會，到了2012年定居北京：「喺內地發展咁多年，最大得着係認識到同樣來自香港嘅化妝師太太Effie。」

相關閱讀：海俊傑太太離世丨藝人好友發文悼念莫家慈 名導陳德森接噩耗嘆無奈 劉嘉玲前助手：感恩你喺我生命中出現

海俊傑與莫家慈2017年結婚

海俊傑與莫家慈拍拖5年，二人在2017年結婚，當日婚禮星光熠熠，不少圈中人到來祝賀，包括黃伊汶一家、姜大衛夫婦、陳雅倫、鄭希怡、姜皓文、洪天明、趙學而、李蕙敏、吳浩康、李逸朗等，巨星劉嘉玲則送上龍鳳鈪予新娘子。海俊傑曾稱入行最大得着是遇到太太Effie：「喺北京頭一年差唔多冇工作，靠返去廣東省做騷，但都係吃力，最開心係識咗太太，佢係好可愛哋肥妹仔。太太一直都好支持我嘅工作，喺我低潮嘅時候，一路陪伴我身邊、一路長大，好似結婚誓言咁，無論健康疾病、環境順逆，大家陪住大家喺身邊，唔係剩係過開心日子，唔開心日子都會互勵互勉。」

海俊傑每日陪病妻

海俊傑回歸TVB後，曾經有一段時間忙過不停，但仍然爭取時間陪太太：「我好珍惜同家人和太太相處時間，太太成日陪住我，佢係做化妝師，有時拍劇都係佢幫我化妝，我又可以瞓多一個鐘，不過佢好辛苦，因為我拍劇通常開好早，要叫醒佢幫我，之後佢先可以再瞓，好陰功，」當太太患上急性肝硬化後，需要籌70萭元進行換肝手術，海俊傑曾在IG直播中聲淚俱下為太太籌醫藥費，海俊傑每天在廣州的醫院陪伴莫家慈，據悉，他們每日僅有一小時的視像通話時間，與在重症監護病房的太太聯繫。 雖然海俊傑在視像通話中總是笑容滿面，希望能給予太太正能量，但私下難掩憔悴疲態。

相關閱讀：海俊傑太太莫家慈離世 丈夫曾深夜拍片嚎哭望救愛妻 獲郭富城等人籌近80萬解困｜獨家