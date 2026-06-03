薛家燕滑倒險鼻骨裂 投訴管理處冷漠無動於衷 力撐李家鼎與李泳漢脫離父子關係

薛家燕、姚焯菲（Chantel）、宋宛穎（Sabrina）、莊子璇（Hilary）、俞可程（Kanis）、關嘉敏（Carman）、黃婧靈（波波）等今日出席慈善籌款直播節目《萬眾同心公益金》記者會，分批透露當晚節目上的表演項目及預錄外景節目內容。薛家燕以「黃袍加身」配巨型玉佩華貴造型現身，透露為公益金節目表演心情既興奮又緊張，將與《為你鍾情》音樂劇演員一同演出，自己加入劇組感到有心理壓力，並憶述昔日與哥哥張國榮之間的緣份：「當年張國榮第一次參加歌唱比賽，就由黎小田同我做評判。」因此一口答應加入演出，並演唱哥哥出道前熱愛演唱的曲目《Twist and Shout》，令演出意義非凡。

薛家燕摔倒撞傷鼻翼

家燕姐卻透露密鑼緊鼓準備演出時，因天雨路滑關係，日前竟在公司樓下大堂未有鋪平的地氈上滑倒，向前跌倒後，臉孔向下直撞地面：「塊面落地當場暈一暈、好痛！即刻摸一摸鼻驚鼻骨裂！」當時身邊圍繞許多表演學校的家長，紛紛上前攙扶，並買罐裝汽水作冰敷之用。家燕姐當時未有流鼻血，但鼻翼右側卻因意外撞損及留有疤痕：「我手腳冇事，但個鼻撞到腫晒、瘀咗幾日！」

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薛家燕大方不予追究

家燕姐亦大方指向右側鼻翼，凹陷疤痕相當明顯，但未有求醫檢查鼻骨及手腳骨骼。家燕姐在意外發生三日後，罕有盛怒返回管理處投訴：「點知佢哋同我講喺閉路電視睇到，我話睇到竟然唔出嚟扶我？真係抵鬧！」管理處則有實施補救，在地氈邊沿貼上膠紙，防止其他出入行人再次滑倒，家燕姐亦表示不打算向管理公司追究：「算啦！自己冇事就算啦！」家燕姐表示孫兒目睹瘀傷並表達慰問，亦有向在港的次女及兒媳談及傷勢，但決定不驚動身在加拿大的長女，以免引起憂心。

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薛家燕悼念鍾景輝

提到鍾景輝（King Sir）今晨於夢中與世長辭，享年89歲，薛家燕作為King Sir多年合作夥伴及朋友，感到難過及不捨，透露鍾景輝為麗的電視年代多年上司：「佢當時喺麗的電視做高層，我做《家燕與小田》節目有請教佢，有畀好多意見我哋。佢係一個好有愛心嘅人，喺演藝界嘅貢獻好大好大！」家燕姐感謝King Sir創辦成立香港演藝學院，目前家燕媽媽藝術中心許多導師均畢業於演藝學院，不論在演藝訓練、表演功力及對外做人處事的態度，演藝學院畢業生均來自King Sir的教導傳承。

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薛家燕憶述合作點滴

薛家燕亦憶述與鍾景輝合作點滴，在《Loving You我愛你》節目共演許多角色：「係一個好好嘅劇本，有時做我老公、有時做我哥哥。有時一日拍兩集，我諗緊𠵱家係咩角色，King Sir會提我『定啲嚟，依家你做我個妹，下晝你就做我老婆，對我嘅眼神就唔同喇』佢都有提點我。」與鍾景輝多年合作非常愉快，對自己循循善誘，並哽咽表示：「知道佢瞓瞓下覺安祥離去，已經係佢嘅福氣，佢修返嚟嘅。我喺呢到同佢屋企人講聲節哀順變多多保重，King Sir喺我哋心目中，永遠都咁敬愛懷念嘅好導師、好藝人。」表示上次與鍾景輝見面已長約三四年前，因對方年紀老邁甚少外出聚會。

薛家燕斥李泳漢態度惡劣

另外，李家鼎接受《東周刊》獨家訪問，公開宣布與長子李泳漢脫離父子關係，薛家燕認為鼎爺一直非常愛錫及在金錢上支持李泳漢與一眾孫兒，再次重申聽到李泳漢對鼎爺的惡劣態度感到難過，認為李泳漢不應以學歷低為藉口不尋求工作自力更生：「鼎爺有咁嘅決定係經過深思熟慮，因為佢長年都好愛錫大孖細孖（李泳漢、李泳豪）點解有咁嘅情況？佢一定有諗過，好唔啱！」並再指責李泳漢在母親施明離世多時才通知鼎爺，舉動並不恰當，對患病的鼎爺態度亦惡劣：「我諗所有香港人聽到都覺得『點會咁樣講嘢？好似追債咁！』唔係嘛，我諗大孖要有個警覺。」認為李泳漢不能再依靠鼎爺經濟支持，需要自力更生：「你本身有三個小朋友，要負起養家責任，呢個係好嘅提示，希望佢知點做一個好爸爸。」

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