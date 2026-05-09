薛家燕心疼81歲李家鼎落淚消瘦 唔信鼎爺被豪仔經濟封鎖 勸李泳漢自力更生：做看更都有兩萬

薛家燕今日（9日）到西環出席慈善步行籌款開步禮，對於提到李家鼎（鼎爺）家庭糾紛越演越烈，薛家燕坦言有留意，也覺得很難過，因為鼎爺年紀大，也為家人付出了很多：「我希望做兒子多啲體諒佢，泳漢話搵唔到嘢做，其實只要肯做唔會話搵唔到嘢做。」

薛家燕續說：「你要諗佢（鼎爺）年紀大，應該要好好照顧佢，同埋鼎爺都好勤力做咗咁多年，屋企應該要充滿愛心，有時快樂唔一定係用錢去解決，鹹魚白飯又係咁食，畀我魚翅都係咁食，最緊要大家開心，佢都成81歲，唔好令到佢難過。」

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薛家燕指最難過是聽到鼎爺喊，相信就算施明在天之靈也應該不想有這樣的情況出現，希望他們以鼎爺為主，發生任何事都好，最重要的是令老人家開心。薛家燕覺得雖然鼎爺有續約，但也不應該讓他那麼辛勞：「得閒應該同鼎爺去飲茶，錢銀嗰度自己去爭取，有手有腳，就算做看更都有萬幾兩萬一個月，可以做到去爭取一啲嘢，都係一件好事嚟。」提到若有需要，薛家燕是否能介紹一些工作給李泳漢？她指會，又表示雖然香港經濟不好，但好的地方是只要肯做的話，一定能搵食：「你唔做坐喺屋企，啲錢唔會推埋嚟，無論咩工都好，最緊要要努力、勤奮向上，屋企𥚃頭以愛為中心，呢個先至活得開心。」薛家燕坦言沒有找過鼎爺，因為不知可以講甚麼，而鼎爺也可能聽到他們的電話，個心也會不舒服：「我覺得佢做咗父親嘅責任，唔需要有咩牽掛，得閒咪行吓，搵朋友傾吓偈，最緊要身體健康。佢瘦好多，之前好似係腸胃有問題，後期施明姐走咗對佢嚟講打擊好大，亦好傷心。」薛家燕亦叮囑鼎爺要保重，其他事情不要理，最重要的是身體好。



薛家燕指自己不認識李泳漢和李泳豪兩兄弟，不過她曾在TVB會遇上李泳豪，覺得對方為人OK有禮貌，人緣也不錯，至於李泳漢就沒有接觸過，提到李泳漢昨晚公開聲帶表示鼎爺被李泳豪夫婦軟禁及作出經濟封鎖，薛家燕就覺得不會，今時今日應該會有積蓄，最重要的是他們不要向鼎爺攞錢，認為這個時代沒有軟禁這回事，應該是誤傳，提到李泳漢提供的片段中，鼎爺承認李泳豪不讓他外出，薛家燕笑說：「我諗佢係一個藉口，佢唔想出嚟就真，我諗係咁！」另一方面，明天是母親節，薛家燕指今晚將會與家人一起吃飯慶祝，明天將會出席新城為她舉辦的慶祝母親節活動，到時會有很多嘉賓如米雪、黑妹、周吉佩、張與辰等前來。薛家燕稱活動中會有表演之餘，快將5歲的孫仔Julian（石汶栩）也會表演唱《真的愛你》，又指自己聽到也會覺得冧，雖然自己有叫他大聲唱，不過孫仔表示歌詞多和密，不記得時就不會大聲，非常醒目。薛家燕表示孫仔在新加坡面對六千人表演也不怯場，有表演慾加上識打鼓、彈鋼琴，又懂得多種語言，大讚孫仔叻仔及有自己基因。