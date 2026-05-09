Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

薛家燕心疼81歲李家鼎落淚消瘦 唔信鼎爺被豪仔經濟封鎖 勸李泳漢自力更生：做看更都有兩萬

影視圈
更新時間：15:00 2026-05-09 HKT
發佈時間：15:00 2026-05-09 HKT

薛家燕今日（9日）到西環出席慈善步行籌款開步禮，對於提到李家鼎（鼎爺）家庭糾紛越演越烈，薛家燕坦言有留意，也覺得很難過，因為鼎爺年紀大，也為家人付出了很多：「我希望做兒子多啲體諒佢，泳漢話搵唔到嘢做，其實只要肯做唔會話搵唔到嘢做。」

薛家燕續說：「你要諗佢（鼎爺）年紀大，應該要好好照顧佢，同埋鼎爺都好勤力做咗咁多年，屋企應該要充滿愛心，有時快樂唔一定係用錢去解決，鹹魚白飯又係咁食，畀我魚翅都係咁食，最緊要大家開心，佢都成81歲，唔好令到佢難過。」

相關閱讀：李泳漢揭李家鼎曾遭軟禁 公開錄音反擊弟弟「處心積慮」爭產 李泳豪親回為保鼎爺揭真相

薛家燕指最難過是聽到鼎爺喊，相信就算施明在天之靈也應該不想有這樣的情況出現，希望他們以鼎爺為主，發生任何事都好，最重要的是令老人家開心。薛家燕覺得雖然鼎爺有續約，但也不應該讓他那麼辛勞：「得閒應該同鼎爺去飲茶，錢銀嗰度自己去爭取，有手有腳，就算做看更都有萬幾兩萬一個月，可以做到去爭取一啲嘢，都係一件好事嚟。」提到若有需要，薛家燕是否能介紹一些工作給李泳漢？她指會，又表示雖然香港經濟不好，但好的地方是只要肯做的話，一定能搵食：「你唔做坐喺屋企，啲錢唔會推埋嚟，無論咩工都好，最緊要要努力、勤奮向上，屋企𥚃頭以愛為中心，呢個先至活得開心。」薛家燕坦言沒有找過鼎爺，因為不知可以講甚麼，而鼎爺也可能聽到他們的電話，個心也會不舒服：「我覺得佢做咗父親嘅責任，唔需要有咩牽掛，得閒咪行吓，搵朋友傾吓偈，最緊要身體健康。佢瘦好多，之前好似係腸胃有問題，後期施明姐走咗對佢嚟講打擊好大，亦好傷心。」薛家燕亦叮囑鼎爺要保重，其他事情不要理，最重要的是身體好。


薛家燕指自己不認識李泳漢和李泳豪兩兄弟，不過她曾在TVB會遇上李泳豪，覺得對方為人OK有禮貌，人緣也不錯，至於李泳漢就沒有接觸過，提到李泳漢昨晚公開聲帶表示鼎爺被李泳豪夫婦軟禁及作出經濟封鎖，薛家燕就覺得不會，今時今日應該會有積蓄，最重要的是他們不要向鼎爺攞錢，認為這個時代沒有軟禁這回事，應該是誤傳，提到李泳漢提供的片段中，鼎爺承認李泳豪不讓他外出，薛家燕笑說：「我諗佢係一個藉口，佢唔想出嚟就真，我諗係咁！」另一方面，明天是母親節，薛家燕指今晚將會與家人一起吃飯慶祝，明天將會出席新城為她舉辦的慶祝母親節活動，到時會有很多嘉賓如米雪、黑妹、周吉佩、張與辰等前來。薛家燕稱活動中會有表演之餘，快將5歲的孫仔Julian（石汶栩）也會表演唱《真的愛你》，又指自己聽到也會覺得冧，雖然自己有叫他大聲唱，不過孫仔表示歌詞多和密，不記得時就不會大聲，非常醒目。薛家燕表示孫仔在新加坡面對六千人表演也不怯場，有表演慾加上識打鼓、彈鋼琴，又懂得多種語言，大讚孫仔叻仔及有自己基因。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
《流行都市》CP終公開關係？ 宋芝齡罕談安德尊：佢又叻又專業 親證大王擁過億身家
《流行都市》CP終公開關係？ 宋芝齡罕談安德尊：佢又叻又專業 親證大王擁過億身家
影視圈
6小時前
港女疑被鄰居篤灰公屋富戶！每晚返去陪嫲嫲食飯 被指「揸豪車出入」 網民︰為咗3K乜都做得出
港女疑被鄰居篤灰公屋富戶！每晚返去陪嫲嫲食飯 被指「揸豪車出入」 網民︰為咗3K乜都做得出
生活百科
23小時前
鄭欣宜跟靚仔醫生合照流出 神態羞怯身形再有變化 被讚一部位狀態A+感情狀況惹議
鄭欣宜跟靚仔醫生合照流出 神態羞怯身形再有變化 被讚一部位狀態A+感情狀況惹議
影視圈
20小時前
九龍城拐嬰案│ 半歲女兒猝死 恐情夫責罵 「三奶」報假案被揭穿
九龍城拐嬰案│ 半歲女兒猝死 恐情夫責罵 「三奶」報假案被揭穿
突發
15小時前
新婚夫婦搬新屋「開門見廁」 感情健康急轉差 3招可阻穢氣直沖｜金耀
新婚夫婦搬新屋「開門見廁」 感情健康急轉差 3招可阻穢氣直沖｜金耀
家居裝修
9小時前
民間智慧扣稅8大貼士！網民集恩廣益 供養兩老免稅額「價高者得」？ 照顧長者開支有得扣? 夫妻合併報稅不一定最著數？
民間智慧扣稅8大貼士！網民集思廣益 供養兩老免稅額「價高者得」？ 照顧長者有得扣? 夫妻合併報稅不一定最著數？
生活百科
7小時前
本港熱門頂級「黑卡」大比拼 滙豐首張Privé專供私銀客戶 AE黑卡首年入場費逾8萬
本港熱門頂級「黑卡」大比拼 滙豐首張Privé專供私銀客戶 AE黑卡首年入場費逾8萬 
投資理財
9小時前
李泳漢揭李家鼎曾遭軟禁 公開錄音反擊弟弟「處心積慮」爭產 李泳豪親回為保鼎爺揭真相
李泳漢揭李家鼎曾遭軟禁 公開錄音反擊弟弟「處心積慮」爭產 李泳豪親回為保鼎爺揭真相
影視圈
13小時前
星島申訴王 | 北角地舖停電三周 投訴無門損失逾20萬 東主：好似皮球被人踢來踢去！
申訴熱話
7小時前
孝順仔為媽媽造安樂窩 改善全屋潮濕問題 巧用一招增室內收納
孝順仔為媽媽造安樂窩 改善全屋潮濕問題 巧用一招增室內收納
家居裝修
2026-05-08 06:00 HKT