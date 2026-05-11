薛家燕兩度開腔勸鼎爺放手 直斥李泳漢要反省肯做實有工開：大隻又夠惡可做保鑣

薛家燕昨晚（10日）出席《開心大派對》十周年母親節盛宴，談到李家鼎的家庭糾紛近日越演越烈，同場的肥媽提到此事非常勞氣，薛家燕表示明白她為甚麼會勞氣，認為除了肥媽，也有很多人會覺得不舒服，指李家鼎年紀大又為家庭付出很多，做兒子的不應要求太多，如有需要應靠自己努力，應讓他好好安享晚年，「一個家庭應該充滿愛，要互相扶持，不可以只單方面要求而不付出。」

薛家燕指李泳漢大隻又夠惡可做保鑣

薛家燕表示有聽過李家鼎的錄音，指李泳漢因搵不到工作而向爸爸要錢，但她覺得只要肯做一定會搵到工作，指他大隻又夠惡，可做保鑣打得下，至於李泳豪就是為父爭取，「泳豪叫佢唔好講大話，應該係知道爸爸私下幫哥哥，新抱叫佢唔好使錢使太多，都係， 想佢留返啲錢自己使，係為佢好。」

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薛家燕叫李泳漢要為李家鼎著想

薛家燕還說：「大仔錫爸爸嘅話，都應該要為佢著想，因為媽媽已經唔喺度，爸爸年紀又大，唔應該要求咁多，應該自己努力去爭取應得嘅事。（李泳漢對爸爸講粗口唔禮貌？）係，我覺得唔啱，我好少講呢啲，但冇辦法唔表達心底說話，佢應該要尊重爸爸，爸爸一直愛護你照顧你，就算有所要求都要有禮貌，要求唔到就要自己努力，好多嘢都可以自己爭取。」薛家燕又指肥媽和李家鼎、施明好熟，所以她會更了解情況：「我聽到呢件事都覺得心噏難過，但最重要係佢身體健康，保重自己身體。（知唔知李家鼎而家有冇經濟壓力？）冇聽過，佢而家可以都可以做嘢，但當然唔好要佢咁辛苦，而家係享福嘅時間，佢付出咁多，為人正直又肯幫人，仔女嘅事自己負責，佢都幫唔到咁多，要放手。」

薛家燕自豪孫子遺傳音樂細胞

另一方面，肥媽、黃夏蕙、周吉佩、張與辰、鍾柔美、詹天文等佘詩曼看完農夫演唱會後亦帶同媽媽到場，吳君如媽媽也是座上客，場面熱鬧，一身印度西施打扮現身的薛家燕表示是晚活動有服裝主題又有比賽，大家都悉心打扮，透露孫仔Julian會上台獻唱《真的愛你》，爆孫仔準備了幾日後「投訴」有很多字要記，她就叫孫仔慢慢記，而他最後不只記得歌詞，連動作都記得很叻，笑指孫仔有少少她的基因，又說他早上有彈琴唱歌給她聽，「佢媽媽拍咗片畀我睇，孫仔只係學咗鋼琴幾個月，彈得算唔不錯，好驚喜，好有天份好叻，有音樂細胞。」

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