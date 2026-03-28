薛家燕大女陪王梓軒遊維也納洩「蜜」？石𧙗珊甘做背後女人貼身照顧 緋聞傳足10多年

王梓軒（Jonathan）近日在YouTube頻道分享到維也納工作的Vlog，與他傳了十多年緋聞的薛家燕大女石𧙗珊也全程同行。影片中二人幾乎形影不離，互動有如老夫老妻，再次引發外界對他們關係的揣測。

石𧙗珊貼身照顧王梓軒

影片紀錄了王梓軒和石𧙗珊在旅程中的波折。他們先是遇上航班嚴重延誤，深夜才抵達維也納。其後更發生「攞錯行李」的烏龍事件，王梓軒在機場誤拿了別人的行李，回到住處才發現，更尷尬地在行李箱中找到一個屬於新手媽媽的母乳泵。

在王梓軒一籌莫展之際，石𧙗珊當機立斷，在深夜獨自返回機場處理，一直等到凌晨五點才成功換回正確的行李。王梓軒在片中對此讚不絕口，大讚石𧙗珊：「辛苦晒珊珊，珊姐好嘢！」影片後段，二人共進晚餐，品嚐當地美食。

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石𧙗珊與王梓軒緋聞傳足十年

石𧙗珊是薛家燕的大女，父親是商人石保慶。石𧙗珊有兩個弟妹，早年與弟弟在美國留學，近年曾擔任王梓軒的經理人，為他打理演藝事業多年。二人因工作關係朝夕相對，緋聞也因此傳了十多年。雖然他們曾否認戀情，但幾乎形影不離的關係，讓外界始終抱持觀望態度。近年，石𧙗珊更與王梓軒共同經營製作公司，被形容為「夫唱婦隨」。

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薛家燕罕談細17年男友？

薛家燕激讚王梓軒人品好

對於女兒的戀情，媽媽薛家燕曾表示不知石𧙗珊男友王梓軒，笑言只要是女兒喜歡的人，她都樂意相見，更公開稱讚王梓軒人品好、勤力又有禮貌，言談間流露出對他頗為滿意。這次維也納之行，石𧙗珊再次展現其「最強賢內助」本色，無論在工作上還是生活中都對王梓軒照顧得無微不至，讓這段傳了多年的緋聞更添幾分甜蜜。