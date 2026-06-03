吳若希揭舊愛一腳踏七船 與女死黨澳門過夜？ 湯盈盈難忍錢嘉樂真咀蝦頭丨夫妻肺片

無綫（TVB）節目《夫妻肺片》近日熱播中，由曹永廉、蕭正楠、吳若希及車婉婉主持，日前一集大談兩性出軌與婚姻地雷。吳若希（Jinny）任嘉賓在節目中爆料，分享曾遭前度「一腳踏七船」的慘痛經歷。吳若希憶述當時憑女人的直覺趁對方熟睡時查閱手機，驚覺男方竟同時與五、六名女性有染，甚至與「女死黨」到澳門過夜！同場的星級嘉賓湯盈盈亦自爆極度介意老公錢嘉樂拍親熱戲，更曾因老公在舞台劇《今晚打老虎》與蝦頭（楊詩敏）沒有借位下真接吻而呷醋，在慶功宴上全程黑面，嚇得錢嘉樂此後不再帶她出席慶功宴，爆笑分享成為亮點。

有任何身體接觸已算出軌？

除了吳若希與湯盈盈的分享，主持車婉婉亦就「出軌」下定論，認為有任何身體接觸已經算是出軌。面對女士們的嚴格標準，人夫陣營亦公開防偷食與杜絕狂蜂浪蝶的奇招。嘉賓森美透露曾獲相學師傅警告命帶「爛桃花」，一旦偷食必被正宮揭發，故多年來努力「修心」；曹永廉則笑言北上拍劇時，會特意借用洪天明的助手睡在客廳門口「擋煞」，卻遭蕭正楠寸爆此舉只是為了「防止自己行出去」。為表忠誠，蕭正楠與森美更即場比拼手機Wallpaper，展示以老婆靚相作為「防護罩」的愛妻殺手鐧。

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偵探大爆富豪界Top 3偷情地點

為深入探討偷情話題，節目特別邀請香港偵探總會副主席李力恒大爆城中富豪的驚人「偷情奇案」。李偵探公開了富豪界的 Top 3 偷情地點，更分享了一宗企業大老闆於垃圾房與清潔工偷食的極端案例，男方東窗事發後慘賠五個千萬物業給正室。另一單豪門八卦更誇張，一名富豪委託調查機警未婚妻，偵探團隊需動用七車進行全方位跟蹤，最終揭發女方不僅同時狂交五男，更與同性閨蜜熱吻兼享受「小鮮肉服務」，峰迴路轉的劇情令在場嘉賓聽到嘩嘩聲。

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