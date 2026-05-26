夫妻肺片丨曹永廉驚爆男嘉賓敢講偷食 蕭正楠自認幸福：我無前度太太黃翠如是初戀

蕭正楠、曹永廉、吳若希、車婉婉到將軍澳電視城出席《夫妻肺片》記者會，蕭正楠與曹永廉受訪，直指節目有話題性，由生B、夫妻關係到前度、偷食都有講，問到有否分享前度？蕭正楠笑稱：「我無前度，太太（黃翠如）是我初戀，結婚前的事我都忘了！」他們又指男嘉賓分享時，不敢和應太多，怕播出後太太們見到當真。談到偷食話題，想不到有男嘉賓夠膽講，都擔心該段節目能否播出街，除了嘉賓外，也有各方面專業人士分享，自己也長知識。

曹永廉笑稱只剩八達通及樂悠卡

對於馬國明被封人夫天花板，問二人是否同樣交出全副身家？曹永廉笑言是，手上只有一張八達通和樂悠卡。蕭正楠則表示會與太太分擔使費，笑言聽到曹永廉和其他嘉賓的「遭遇」，笑言：「我直程係幸福啦！」曹永廉指蕭正楠和馬國明都會以「卡通聲」和家人講電話，馬國明面前太太勁溫柔，蕭正楠對兒子甚至高八度，「他與翠如講話就很正常，如果高八度，翠如會好驚！」他們更有出門街坊問夫妻相處情況，蕭正楠指見到很多公公婆婆都很恩愛，曹永廉則說：「通常一個人的都不敢受訪，可能不想講是因為婚姻不太開心！」

蕭正楠開騷想帶兒子「蕭哈哈」坐頭排

蕭正楠與曹永廉及馬國明早前開演唱會，蕭正楠指曹永廉唱普通話爆紅，問接下來開騷會否想帶蕭哈哈？蕭正楠表示想，因翠如經常拍兒子聽他唱歌的片段，是流住口水欣賞他演出，希望有一日讓兒子坐頭排聽他唱歌。他們指接下來會去洛杉磯、內地及馬來西亞雲頂繼續唱，問是否在內地收入勁才在內地開唱？他們稱也不算，只是這次合作，實現了三兄弟合作開唱的約定，有人找他們唱便想唱下去。