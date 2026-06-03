陳煒大爆遭同劇「鮮肉拍檔」狂追：不斷言語撩我 前TVB男星成嫌疑人 曾讚煒哥「最正嘅女人」

近期無綫電視（TVB）推出全新綜藝節目《夫妻肺片》，由曹永廉、蕭正楠、吳若希及車婉婉化身「婚姻求生教練」，與嘉賓大談兩性關係。現年52歲、被譽為圈中「凍齡索妻」的陳煒於節目中拋出震撼彈，坦言過去拍攝劇集時，曾惹來一位年齡差距甚大的同劇男藝人猛烈追求，引發熱烈討論。

陳煒大爆曾被鮮肉男星追求

陳煒在節目中憶述，該名後輩男星當時不時在言語間瘋狂「放電」及大膽挑逗，指「語言上好多撩你嘅說話」。不過，一向理智的她深知雙方年歲相距甚遠，加上自己本身對於「姊弟戀」極度抗拒，過不到心理關口，因此果斷「落閘」婉拒對方好意。

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陳煒於《正義女神》中演出極佳。

陳煒去年成為TVB台慶大贏家。

陳煒年初憑《巨塔之后》獲提名《萬千星輝頒獎典禮2025》的「最佳女主角」。

陳煒早前於IG上載和陳國強的甜蜜合照，賀老公新醫美中心開業。

網民估男主角是王梓軒

節目播出後，這單八卦迅速在網絡發酵，一眾網民紛紛化身「網絡柯南」尋找線索，矛頭一致指向曾在2019年人氣劇集《多功能老婆》中，與陳煒大譜忘年戀的男歌手王梓軒，而王梓軒比陳煒小12歲。

王梓軒讚陳煒「最正嘅女人」

翻查當年的宣傳訪問紀錄，王梓軒對陳煒的欣賞之情可謂溢於言表。他曾多次公開狂讚拍檔是「滿分賢內助」，更將女方封為「最正嘅女人」，極度欣賞她不盲目順從、擁有獨立事業心與主見的性格，並感嘆要在現實中找到擁有陳煒一半優點的伴侶絕非易事。

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王梓軒面對陳煒要臨崖勒馬

最惹人聯想的是，王梓軒當年曾直認對拍檔「動了真情」，甚至有少許難以抽離角色。他曾分享劇中一場吃田雞的戲份，笑言全靠看著女神才能把恐懼化為甜蜜。當被傳媒追問會否在現實中追求對方時，他打趣回應指必須勒緊韁繩克制感情，否則踩界「墮崖」，他曾表示有少少愛上陳煒:：「我要勒住自己，否則墮入懸崖，到時醫生（煒哥男友）會嚟搵我！」。

陳煒2019年跟陳國強處熱戀期

值得留意的是，當年陳煒與現任丈夫陳國強醫生正處於熱戀初期（交往尚不足兩年）。如今這段昔日訪問再度被網民翻出，種種細節似乎與陳煒在節目中的爆料不謀而合。而王梓軒則跟薛家燕大女石𧙗珊傳足十年緋聞，二人不時出相入對，被指為「老夫老妻」。