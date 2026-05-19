52歲陳煒無懼「死亡低炒」晒白滑肌膚 甜笑爆發極致少女感 網民：凍齡天花板

由佘詩曼主演的TVB話題劇集《正義女神》早前播畢，52歲的陳煒（煒哥）憑藉精湛演技與絕佳狀態人氣再次急升，更被網民封為新一代「凍齡女神」，逆齡保養功力絕對拍得住同劇的佘詩曼！近日，陳煒接連在IG分享生活美照，不僅日前的「低炒照」被網民大讚360度零死角，前日（17日）她上載與愛貓的溫馨合照，更散發出滿滿的少女感，肌膚緊緻白滑，完全看不出歲月痕跡，引來大批粉絲留言激讚狀態大勇：「凍齡天花板」、「50+女星至靚係你」、「低炒都咁索」、「似廿歲出頭」。

陳煒被看好明年初爭視后

除了逆齡美貌備受矚目，陳煒的演藝事業同樣迎來新高峰。憑藉在《正義女神》中的演出，她已獲外界一致看好成為今屆TVB「視后」的大熱人選，奪獎呼聲極高。好消息不僅於此，陳煒接下來的工作計畫更是令人期待，據悉她將會與視帝羅嘉良合作拍攝《正義女神》前傳《模範律師團》。兩位好戲之人的強強聯手，勢必會擦出極具張力的戲劇火花，讓一眾劇迷引頸以待，相信這將成為她演藝生涯的另一巔峰之作。

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陳煒選美入行由亞視轉投TVB

回顧陳煒的入行經歷與演藝發展，一路走來全憑實力說話。她1996年因參加《亞洲小姐競選》奪得冠軍而踏入娛樂圈，在亞視時期已是獨當一面的當家花旦，參演過多部經典劇集。2012年，她轉投TVB，更放下昔日一線花旦的包袱，憑著不懈努力和扎實的演技，從頭由配角做起逐步贏回觀眾與監製的肯定。無論是霸氣女強人、深沉反派還是溫婉賢妻，陳煒都能駕馭得游刃有餘，成功在TVB站穩陣腳，成為深受大眾喜愛的實力派女星，展現了極強的角色可塑性。

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12位50+女星好似陳煒咁凍齡？

陳煒經歷兩段婚姻

在感情方面，陳煒經歷過兩段婚姻生活，最終迎來了屬於自己的真愛與幸福。她與台灣前夫因雙方聚少離多而遺憾離婚，雖然曾經歷感情低潮，但她始終保持堅強獨立的態度。後來，她遇上了現任醫生丈夫陳國強，兩人相戀後在2022年結婚。如今的陳煒在愛情滋潤下，不僅事業得意，家庭生活更是幸福美滿，難怪容光煥發。從事業的穩步上揚到感情的開花結果，陳煒完美演繹了現代女性的自信魅力。

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