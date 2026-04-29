《正義女神》前傳陣容曝光 陳煒擔正《模範律師團》 羅嘉良有望回歸TVB 兩位花旦加入戰團

由金牌監製鍾澍佳打造，集合佘詩曼、譚耀文、陳煒、周嘉洛等演員的TVB與優酷聯合呈獻律政劇《正義女神》本星期進入結局篇，「言惠知」佘詩曼與「高成彬」劉倬昕的最終對決，與及「高淑樺」陳煒的震撼抉擇掀起連番高潮，劇集播出後更成為全城熱議焦點。佘詩曼和陳煒早前曾透露《正義女神》可能會開拍前傳，不過佘詩曼飾演的「言惠知」不會出現。

TVB決定開拍前傳《模範律師團》

為回應熱潮，今日（29日）有報道指TVB決定開拍前傳《模範律師團》，以陳煒的角色「高淑樺」為主軸，揭開她如何成為人母及律政界強人的神秘過去。據悉，該劇暫定6月開拍，劇本正在積極創作中，「三屆視帝」羅嘉良（撈家）正在洽談加盟，有望坐鎮鬥戲，這將是他自2017年《與諜同謀》後，相隔近10年再次拍攝TVB劇集。

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羅嘉良認與鍾澍佳傾合作

羅嘉良當年在《難兄難弟》曾與鍾澍佳合作，他受訪時直認此事並說：「呢套劇係傾緊嘅，希望成功啦！我都好耐冇同阿佳合作，好多謝佢搵我。」羅嘉良笑言除了好劇本，更希望能與舊朋友開心合作：「最緊要拍得開心。」雖然今次佘詩曼飾演的「言惠知」不會登場，但加入了兩位上位花旦張曦雯（Kelly）及劉佩玥（Moon）與陳煒展開連場角力。

張曦雯非常喜歡陳煒的角色

張曦雯表示是《正義女神》的忠實觀眾，非常喜歡陳煒的角色，並期待再次合作，對於今次飾演演律師，張曦雯說：「我喺《踩過界II》演過，相信台詞難唔到我。」劉佩玥也表示非常期待，並笑稱自己與律師角色有緣，曾在《四個女仔三個BAR》及《巨塔之后》中飾演律師。她更是陳煒的「小粉絲」，希望能有更多對手戲：「我超級鍾意煒哥，一見到佢就會心心眼！」

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