陳煒自爆曾愛上歐錦棠陷抑鬱 趁對方生日送DIY禮物 陳曉華拍劇險精神崩潰慘被寸爆

陳煒與陳曉華近日接受葉念琛於《Meaningful》頻道主持的愛情節目《越問越雙琛》訪問，陳煒自爆試過因為入戲太深，與歐錦棠合作《英雄之廣東十虎》時愛上對方，而陳曉華反而因為過度投入角色，陷精神崩潰邊緣。

陳煒送禮物予歐錦棠

陳煒在訪問中憶述拍攝《英雄之廣東十虎》時，徹底愛上歐錦棠飾演的角色「黃澄可」，陳煒表示：「一個小子慢慢演變成一個英雄，你慢慢見到佢嘅成長，嗰種傾慕與日俱增。」不過陳煒強調所愛不是歐錦棠，而是其角色「黃澄可」，在劇集宣傳時趁歐錦棠生日，更親手送上一頂繡上「黃澄可」三個字的帽子送贈拍檔，只是歐錦棠換回私服：「後來佢留返頭髮，著返正常衫，就冇感覺喇。」

陳煒演患癌角色陷抑鬱

提到拍攝《美麗傳說2》時，陳煒飾演「雷劍芳」，因角色患癌要與所有愛她的人道別，導致陳煒陷入低潮：「我嗰段時間好入戲，基本上除咗開工之外，我將自己收埋喺酒店房，唔想出嚟。」陳煒形容當時不修邊幅，只去便利店買乾糧、杯麵，瘋狂將垃圾食物塞入口：「個狀態係好唔開心，好似抑鬱症咁。」陳煒坦言因角色人生太悲慘，煞科後仍維持戲中狀態，直到下一部作品開拍才逐漸走出前角色。

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陳曉華演戲初哥感迷惘

至於陳曉華自當選港姐至今入行8年，首次感受到投入角色是在《美麗戰場》，但《異空感應》卻令到她幾乎精神崩潰。陳曉華形容自己演戲的投入過程如「拍拖」，在第一部劇集《迷網》時，連錄影廠的太陽是燈光都不知道，凌晨3時問對手楊明：「點解太陽仲未落山」，完全處於迷惘狀態。直至拍攝葉念琛執導的《美麗戰場》，陳曉華才第一次真正感受到投入：「我唔覺得自己好投入，我只係覺得我明林小美諗緊咩，我知道佢死嘅時候係咩感受。」

陳曉華自爆一段隱藏很久的「陰影回憶」，在拍攝初期，曾有一位行內人當面拋下一句：「得啦！做嚟做去都係咁！」陳曉華形容當時腦袋一片空白，強忍淚水，最後躲進洗手間痛哭。葉念琛追問是幕前還是幕後人員，陳曉華沒有開名：「唔係幕後、唔係幕前，路過，唔認識。」陳曉華坦言至今仍記得那句說話，但已學識「聽唔到就算」，不再讓別人的批評動搖自己。

陳曉華搵方法走出角色

不過在《異空感應》卻令陳曉華整整一個月走不出角色：「因為嗰套戲我要做一個逃犯，要瞓坑渠、瞓好垃圾嘅地方。到我拍完，返到垃圾堆嘅地方，好想去啲垃圾堆，你當自己係垃圾，太光鮮亮麗，我嘅人生突然—點解會咁？我唔習慣。」陳曉華後來自創一套「開門關門」方法，為每個角色在腦內建立一個獨立空間，煞科後鎖上門：「陳曉華都攞得起、放得低，冇角色係攞得起放唔低嘅。」

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