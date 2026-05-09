陳煒旺夫帶挈醫生老公事業起飛  絕美顏值賀陳國強新醫美中心開幕  住大埔豪宅身家暴脹

現年52歲的TVB花旦陳煒（煒哥），近年事業愛情兩得意。繼早前在劇集《正義女神》中演技大爆發，被外界一致看好能挑戰視后寶座後，她的醫生丈夫陳國強（Dr. Aldous Chan）的事業亦是百尺竿頭、更進一步，陳煒就向外宣布其新醫美中心開業。

陳煒丈夫新醫美中心開業

近日，陳煒在社交平台Instagram上載了與丈夫的甜蜜自拍，慶祝丈夫的醫學美容中心新張誌慶。從照片及粉絲送贈的花籃賀卡可見，診所正舉行「Grand Opening」（盛大開幕）。據悉，陳國強的醫美中心早於2024年已宣布過開幕，如今再度舉行開幕活動，相信是生意興隆，擴充營業，足見陳煒的「旺夫」體質，帶挈老公事業持續起飛。

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陳煒丈夫撞樣影帝？

在陳煒分享的合照中，夫妻二人狀態極佳。現年52歲的陳煒保養得宜，皮膚緊緻嫩滑，容光煥發，完全看不出已年過半百。而丈夫陳國強則穿上一身筆挺的灰色西裝，雖然略帶眼袋，但依然星味十足，十分有型。不少內地網民更大讚他星味濃郁，與知名藝人陳啟泰和影帝謝君豪有幾分相似。

陳煒之前有過一段婚姻

陳煒的感情路並非一帆風順。她曾與台灣商人顏志行有過一段婚姻，離婚後經歷了一段時間的沉澱。直到遇上醫美醫生陳國強，她才再次找到愛情歸宿，並於2022年舉行婚禮，婚後生活幸福美滿，成為眾人眼中的幸福女人。

陳煒跟丈夫身家暴脹

陳煒婚後與丈夫一同遷入2021年以逾千萬私房錢買入的大埔半山新翠山莊千呎豪宅。愛巢擁有偌大的落地玻璃，採光極佳，室內裝潢以簡約白色為主調，低調而不失奢華感。據悉，該單位不僅環境清幽，私隱度高，更有風水師指其食正「南山北水」地運，極具升值潛力。事實上，煒哥簽約購入後不久，該區即被政府宣布為重點發展地段，令物業馬上傳出升值數百萬，可謂眼光獨到。陳煒事業再創高峰，丈夫陳國強的醫美王國亦不斷擴大，夫妻二人的事業與財富必定持續暴脹，實在令人羨慕。

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