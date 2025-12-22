準視后陳煒首晒一家四口照 為醫生老公慶生洩家中新成員 撇台灣前夫再婚變幸福少奶

陳煒（煒哥）自從由亞視過檔TVB後，事業發展更上一層樓，近日更憑《巨塔之后》獲提名《萬千星輝頒獎典禮2025》的「最佳女主角」，與宣萱、佘詩曼等力爭視后寶座。陳煒事業得意，皆因背後有位事事支持她的老公。陳煒與從事醫美行業的醫生老公陳國強再婚後，一直表現恩愛，經常在IG分享甜蜜生活。近日，陳煒為老公慶祝生日，並在發布了一系列溫馨照片，其中一張抱著兩隻愛貓的「一家四口」合照，幸福氛圍羨煞旁人。

陳煒晒一家四口合照

陳煒分享合照並在IG寫道：「親愛的Honey 生日快樂，多謝朋友的愛錫和祝福，還有第一次一家四口合照紀念呢個特別嘅日子」。照片中，陳煒與老公陳國強各自抱著一隻愛貓，面前擺放著一個生日蛋糕，上面寫著「Happy Birthday To My Honey」，兩人笑容燦爛，場面十分溫馨。陳煒將兩隻寵物貓視為家人，稱之為「一家四口」，足見她對現在幸福生活的珍視。除了二人世界外，陳煒也安排了多場生日派對。在另一張照片中，他們與多位朋友聚餐，氣氛熱鬧。

陳煒曾經歷離婚

陳煒的感情路並非一帆風順。她曾與台灣商人顏志行有過一段婚姻，離婚後經歷了一段時間的沉澱。直到遇上醫美醫生陳國強，再次找到了愛情歸宿。陳國強是一名專業的醫學美容醫生，兩人於2022年舉行婚禮，婚後生活美滿。如今看到陳煒在經歷失婚後，能重拾幸福，並與老公和「毛孩」們共組快樂家庭，許多粉絲和朋友都為她感到高興，而網民都紛紛於IG留言為生日的陳國強送上祝福。

