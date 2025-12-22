Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

準視后陳煒首晒一家四口照 為醫生老公慶生洩家中新成員 撇台灣前夫再婚變幸福少奶

影視圈
更新時間：17:00 2025-12-22 HKT
發佈時間：17:00 2025-12-22 HKT

陳煒（煒哥）自從由亞視過檔TVB後，事業發展更上一層樓，近日更憑《巨塔之后》獲提名《萬千星輝頒獎典禮2025》的「最佳女主角」，與宣萱、佘詩曼等力爭視后寶座。陳煒事業得意，皆因背後有位事事支持她的老公。陳煒與從事醫美行業的醫生老公陳國強再婚後，一直表現恩愛，經常在IG分享甜蜜生活。近日，陳煒為老公慶祝生日，並在發布了一系列溫馨照片，其中一張抱著兩隻愛貓的「一家四口」合照，幸福氛圍羨煞旁人。

陳煒晒一家四口合照

陳煒分享合照並在IG寫道：「親愛的Honey 生日快樂，多謝朋友的愛錫和祝福，還有第一次一家四口合照紀念呢個特別嘅日子」。照片中，陳煒與老公陳國強各自抱著一隻愛貓，面前擺放著一個生日蛋糕，上面寫著「Happy Birthday To My Honey」，兩人笑容燦爛，場面十分溫馨。陳煒將兩隻寵物貓視為家人，稱之為「一家四口」，足見她對現在幸福生活的珍視。除了二人世界外，陳煒也安排了多場生日派對。在另一張照片中，他們與多位朋友聚餐，氣氛熱鬧。

相關閱讀：陳煒醫生老公攰爆眼袋不見了？晒錫錫親吻相慶生日 靠呢招助陳國強「回春」

陳煒曾經歷離婚

陳煒的感情路並非一帆風順。她曾與台灣商人顏志行有過一段婚姻，離婚後經歷了一段時間的沉澱。直到遇上醫美醫生陳國強，再次找到了愛情歸宿。陳國強是一名專業的醫學美容醫生，兩人於2022年舉行婚禮，婚後生活美滿。如今看到陳煒在經歷失婚後，能重拾幸福，並與老公和「毛孩」們共組快樂家庭，許多粉絲和朋友都為她感到高興，而網民都紛紛於IG留言為生日的陳國強送上祝福。

相關閱讀：陳煒結婚兩周年晒夫妻照甜蜜放閃 醫生老公雙眼驚現一情況面色差？

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
75歲前《愛回家》男星「人間蒸發」2個月  受病魔折磨變口窒氣弱  早月曾入ICU跟死神搏鬥
75歲前《愛回家》男星「人間蒸發」2個月  受病魔折磨變口窒氣弱  早月曾入ICU跟死神搏鬥
影視圈
4小時前
視后胡定欣新婚豪宅曝光 擺2米巨型聖誕樹綽綽有餘 裝修簡約有品味盡顯低調奢華
視后胡定欣新婚豪宅曝光 擺2米巨型聖誕樹綽綽有餘 裝修簡約有品味盡顯低調奢華
影視圈
4小時前
趙世曾70歲舊愛姚煒風采完勝女兒 曾因趙式芝同性婚姻撞牆斷絕關係 母女現況曝光
趙世曾70歲舊愛姚煒風采完勝女兒 曾因趙式芝同性婚姻撞牆斷絕關係 母女現況曝光
影視圈
6小時前
寶蓮禪寺第八代住持凈因大和尚圓寂 享年62歲
寶蓮禪寺第八代住持凈因大和尚圓寂 享年62歲
社會
5小時前
屋邨紅杏出牆式晾衣大法 居民另闢蹊徑曬衫嚇壞路人 網民看穿背後慘情原因
屋邨紅杏出牆式晾衣大法 居民另闢蹊徑曬衫嚇壞路人 網民看穿背後慘情原因｜Juicy叮
時事熱話
7小時前
55歲前「TVB金牌司儀」今年初破產  開班當導師重新出發  首開腔談困境：於谷底徘徊
55歲前「TVB金牌司儀」今年初破產  開班當導師重新出發  首開腔談困境：於谷底徘徊
影視圈
2025-12-21 16:00 HKT
「魚檔大盜」長沙灣元朗連環落手 疑偷錢偷手機 苦主尋人：家母大量珍貴回憶喺電話
「魚檔大盜」長沙灣元朗連環落手 疑偷錢偷手機 苦主尋人：家母大量珍貴回憶喺電話｜Juicy叮
時事熱話
5小時前
連鎖酒樓午市大特價 乳鴿$18／$198蝦伊麵+4款點心／長者茶位$2！網民大讚：平過去茶記
連鎖酒樓午市大特價 乳鴿$18／$198蝦伊麵+4款點心／長者茶位$2！網民大讚：平過去茶記
飲食
5小時前
台北隨機傷人案︱余家昶捨身阻張文行凶喪命 30年好友：他11年前說話一語成讖
台北隨機傷人案︱余家昶捨身阻張文行凶喪命 30年好友：他11年前說話一語成讖
兩岸熱話
8小時前
蘇民峰2026馬年運程︱12生肖運勢逐個睇！長者屬馬兔健康要小心 3個生肖旺桃花易脫單
蘇民峰2026馬年運程︱12生肖運勢逐個睇！長者屬馬兔健康要小心 3個生肖旺桃花易脫單
生活百科
2025-12-21 14:22 HKT