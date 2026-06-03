鍾景輝離世丨原定今日見面成永訣 盧宛茵落淚：我最崇拜就係King Sir 入訓練班受教導畢生受用

香港戲劇大師鍾景輝（King Sir）於今早（6月3日）在睡夢中安詳離世，享年89歲。與鍾景輝亦師亦友的資深演員盧宛茵，原定今日下午相約探望恩師，豈料一早卻收到鍾景輝逝世的噩耗。盧宛茵在接受TVB娛樂新聞台訪問時落淚受訪，表示：「一早就收到佢嘅消息（死訊），我最崇拜就係King Sir，我好崇拜佢。我哋讀訓練班就係佢教我哋，個個都好尊重佢。」盧宛茵心情亦受鍾景輝離世消息影響，她坦言：「我真係……聽到都好冇心情。」

盧宛茵視鍾景輝為恩師

73歲的盧宛茵1972年報考第2期無綫電視藝員訓練班，並於1973年畢業後加入無綫電視，在電視劇《朱門怨》飾演二少奶角色成為她早年的代表作。盧宛茵入行數十載，至今仍不忘當時導師鍾景輝教導，更有幸曾在《高朋滿座》等劇集與恩師合作，今早突聞噩耗，悲痛欲絕。她在接受TVB娛樂新聞台電話訪問時，聲音顫抖，難掩悲傷之情，透露自己本已約好同學，今天下午就要去探望鍾景輝，豈料對方今日在睡夢中離世。

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盧宛茵原定下午探望鍾景輝驚聞噩耗

盧宛茵在訪問中落淚表示：「我本來今日下晝，約了同學去探King Sir，點知今朝一早就收到佢嘅消息……」本是溫馨的師生聚會，卻因恩師的突然離去而留下一生遺憾，她坦言：「好冇心情」，這突如其來的打擊讓她難以接受。

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盧宛茵獲鍾景輝教戲畢生受用

談及恩師，盧宛茵充滿無限的感激與崇敬。「我最崇拜就係King Sir！」她表示，自己之所以能有拍戲機會，全賴於當年鍾景輝將她招收入演員訓練班，並親自教導演，「佢喺訓練班教我哋嘅，教得我哋好好，我一路做到今時今日，都係受佢嘅教導。」

盧宛茵曾受訪憶述，鍾景輝對演戲的嚴謹態度深深影響著她。她分享道，鍾景輝所教導的一套，即使到現在可能被人覺得「out」（過時），但她依然奉為圭臬。而盧宛茵今日受訪亦再度盛讚鍾景輝是一位非常「叻」（厲害）的人，不僅是耶魯大學戲劇碩士，更獲得博士學位及無數獎項，學貫中西，對香港戲劇界貢獻巨大。

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