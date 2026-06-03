鍾景輝離世｜謝君豪痛失恩師King Sir 悲痛訴師徒情：3月才剛慶生 將會全力協辦身後事

香港戲劇泰斗鍾景輝（King Sir）今早（6月3日）離世，消息震驚香港演藝圈。其得意門生、金馬影帝謝君豪在聞訊後大感難過，透過公關回覆傳媒，首度開腔悼念恩師，細訴兩人多年來深厚的師徒情誼。

謝君豪憶3月才剛與King Sir慶生

謝君豪與鍾景輝的師徒關係在業界一直是佳話。謝君豪透露，自己與King Sir非常有緣，兩人不僅是師徒，更是「同月同日生日」的摯友。多年來，兩師徒每逢生日都會相約一同慶祝。謝君豪感性地表示，今年3月他才剛與恩師聚會、歡度生日，平日師徒倆也一直保持緊密聯繫，他亦不時會抽空探望與陪伴對方。

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謝君豪驚聞恩師離世噩耗

噩耗傳來時，謝君豪正身處香港演藝學院歌劇院的舞台上，為其主演的新劇《魔幻時刻》（The Magic Hour）進行緊張的排練。重臨舊地卻迎來恩師仙逝的消息，讓謝君豪感慨萬分。他悲慟地表示：「1986 年自己入讀香港演藝學院第一年，正是在同一個舞台演出 King Sir 執導的劇作《風流劍客》，那也是我跟隨恩師的首部演藝工作。數十年後在同一個地方驚聞噩耗，觸景傷情，滿心皆是感觸與悲痛。」

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謝君豪：沒有鍾景輝，就沒有今天香港演藝界格局

談及恩師鍾景輝（King Sir）對香港影視及話劇界的貢獻，謝君豪直言，King Sir是香港戲劇與影視界不折不扣的「開山宗師級人物」，他表示：「King Sir 縱橫演藝界多年，他不單是大眾熟知的 TVB 資深演員，更是香港戲劇、影視領域的一代宗師。他是業界的開山鼻祖與先驅前輩，在舞台劇與電視電影兩大領域，都留下了無可磨滅的偉大功績。」謝君豪更高度評價恩師的歷史地位，直言：「沒有 King Sir，就沒有香港演藝學院，亦不會有今日香港演藝界的輝煌格局。他的地位舉足輕重、極為崇高。」

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謝君豪將會全力協助恩師身後事

對於恩師最終在夢中安詳離世，謝君豪在悲痛之餘也深表感恩。他認為這對於安詳仙逝的 King Sir 而言是最好的結局，並誠心祝願恩師一路走好、靈魂安息。最後，謝君豪承諾，日後在處理恩師鍾景輝的身後事時，自己定會盡最大努力守護學生的本分，全力以赴協助其家人處理所有善後事宜，報答浩瀚師恩。

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